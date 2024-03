Koke: "No hemos estado a la altura"

El capitán del Atlético de Madrid, Jorge 'Koke' Resurrección, lamentó los dos zarpazos del Athletic Club en el primer tiempo en San Mamés que costó a los visitantes gran parte de sus opciones de estar en la final de Copa del Rey, al tiempo que reconoció que no estuvieron "a la altura" de lo que había en juego. "Teníamos un plan de partido y en dos ocasiones que nos han llegado nos han metido dos goles. Un día duro. No hemos estado a la altura que teníamos que estar en este tipo de partidos", dijo en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press. El centrocampista rojiblanco pidió disculpas a su afición después de caer 3-0 en Bilbao, en la vuelta de semifinales. "En casa tuvimos la oportunidad de poder ganar, no lo hicimos. Vinimos aquí, lo hemos intentado y no ha podido ser. Obviamente, pedir disculpas a nuestra gente. No hemos estado a la altura hoy", afirmó. Por otro lado, Koke fue preguntado por lo que le queda por pelear esta temporada a un Atlético que está a 13 puntos del liderato del Real Madrid en Liga y tiene que remontar un 1-0 al Inter de Milán en octavos de final de la Liga de Campeones. "Vamos a competir la Liga y la Champions", dijo. "Sabemos que la Liga está muy difícil, vamos a intentar quedar lo más arriba posible y la Champions tenemos un partido de vuelta en casa que va a ser muy difícil, contra un equipo que es de los mejores de Europa. Vamos a intentar cambiar la imagen de hoy por ejemplo y darlo todo en Champions", zanjó.