Jorge Drexler critica en México la música compuesta con inteligencia artificial

Guadalajara (México), 1 mar (EFE).- El músico uruguayo Jorge Drexler se declaró este viernes en México en contra de las composiciones con aplicaciones de inteligencia artificial, como Chat GPT, al argumentar que carecen de la identidad que caracterizan a las canciones hechas por una persona.

Durante una conferencia en la Feria Internacional de la Música (FIM) de Guadalajara, el cantautor señaló que la inteligencia artificial puede ser una eminencia en el manejo de la palabra, pero carece de las experiencias y emocionalidad que caracterizan la vida humana.

“No tiene una biografía atrás, no hay una parte de la realidad, de la vivencia personal de esa entidad atrás que te haga sentir que estás hablando con alguien que pasa por cosas como las que estás pasando tú”, opinó.

Drexler ofreció una charla para estudiantes y profesionales reunidos en el último día de actividades de la FIM en la que mostró su convicción de que la música evoque la emocionalidad y en la que el proceso de composición tiene un rol fundamental.

“Es como un ejercicio ecológico, debe ser volcado en la canción, como en un concepto de reciclado, no dejar sus cosas sueltas por ahí porque acaban pesando y volviéndose en nuestra contra”, dijo.

En la charla, el ganador de siete Latin Grammy por su reciente álbum ‘Tinta y tiempo’ (2022) habló de su proceso creativo y de las colaboraciones que ha hecho con artistas como el rapero español C Tangana y su interés por conocer los ritmos urbanos como el reguetón.

“Me gusta entender el espíritu de la época porque es en la que me está tocando vivir, lo peor que puedo sentir en mi vida es que lo bueno ya pasó”, declaró.

Contó que el esquema de rimas y la forma de componer que le dio el dueto con C Tangana en la canción ’Tocarte’, que ganó un Latin Grammy en 2022, le abrió un mundo de posibilidades.

“Cuando grabé eso fue una liberación tan grande, un esquema de rimas que pensaba que no era para mí y yo pensaba: ‘Esto va a sonar super raro, soy un señor cantando esto’, cuando vi que lo podía cantar y que me abría puertas nuevas, fue como enamorarte de nuevo, un mundo entero se me abría de vuelta”, exclamó.

Drexler encabeza el elenco del festival Portamérica Latitudes, una réplica del que se realiza desde hace una década en Galicia, España y que tendrá su segunda edición en Guadalajara este 2 de marzo en el Centro Cultural Universitario.

La FIM reunió a cientos de expertos de la industria musical de Iberoamérica, Estados Unidos y Canadá en Guadalajara con 30 conferencias y talleres, showcases con 30 artistas.