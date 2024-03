Jean Paul Gaultier revoluciona Barcelona con su 'Fashion Freak Show': "La moda también es sinónimo de teatro"

Demostrando que el talento para el arte no tiene que limitarse a una sola disciplina, Jean Paul Gaultier crea y dirige el espectáculo teatral 'Fashion Freak Show', que se podrá ver en el Teatre Coliseum de Barcelona entre el 4 a 21 de abril. Y para presentarlo el emblemático diseñador francés ha visitado la ciudad condal este miércoles, confesando sobre esta desconocida faceta que "la moda es también sinónimo de teatro". "Explica la historia de mi vida, de un niño que quiere convertirse en diseñador tras ver la película 'Falbalas' que mostraba una casa de moda", ha explicado, reconociendo que desde entonces los desfiles que organizaba eran como "una obra de teatro", en los que él mismo elegía "la música, los modelos o la escenografía". Un momento muy especial que ahora lleva al teatro con 'Fashion Freak Show', una mirada introspectiva a la vida y carrera de Gaultier donde una quincena de artistas procedentes del mundo del circo, la música y la danza interpretan personajes extravagantes y apasionados, y en la que además los espectadores podrán ver los diseños más icónicos de su carrera. "En el montaje hay moda, danza, baile, mucho movimiento y una importancia de la parte gestual", ha añadido el diseñador, apuntando que estos son los "ingredientes propios de un espectáculo" que no podían faltar en el suyo. La pieza, que se pudo ver en el Folies Bergère de París en 2019, y en el Roundhouse de Londres en 2022, no ha sufrido variaciones desde su estreno hace cinco años llega ahora a Barcelona sin modificaciones porque, como ha asegurado Gaultier, "al ser un espectáculo honesto y real de mi vida no necesita cambios". "Ahora que me he jubilado, sigo trabajando en la moda a través del espectáculo sobre mi vida", ha explicado, dejando claro que aunque ya no haga desfiles la moda sigue siendo el hilo conductor de su día a día. Como confiesa, lo que busca con su espectáculo es que el espcectador disfrute y sea consciente de que "un freak, además de un monstruo, puede ser algo bello más allá de los códigos". "Apuesto por la diferencia y lo bello, sublimar lo bello y sentirnos orgullosos" ha comentado en su breve paso por Barcelona, donde también ha aplaudido que "la mujer tenga cada vez más espacio de poder y sea más admirada", aunque denuncia que sigue habiendo "desigualdades" respecto al hombre. "Mis colecciones siempre han ido en favor de la igualdad" apunta. Una faceta la de director artístico que ha provocado que muchos se pregunten si Gaultier se atrevería a dirigir su propia película. Como confiesa, "no, porque el teatro es un poco como los desfiles -más vivo, dinámico y con ese punto de improvisación único- mientras que una película necesita más elementos técnicos". "El teatro es infinitamente más poderoso que el cine, donde todo es más plano y no se perciben muchas sensaciones. Si lo hiciese el estrés superaría al placer", ha asegurado Respecto a por qué ha escogido Barcelona para mostrar su creación tras su paso por dos de los teatros más prestigiosos del mundo, Gaultier ha revelado que es "una ciudad inspiradora" y no se le ha ocurrido mejor lugar para representar su espectáculo. ¿Lo malo? Que todavía tendremos que esperar hasta el 4 de abril para poder verlo.