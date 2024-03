Ivana Icardi nos habla de su relación con Finito

Su paso por la casa de 'Gran Hermano VIP' fue efímero, pero lo suficiente como para comenzar una nueva historia de amor en su vida. Ivana Icardi se posicionaba como una de las claras finalistas del reality, pero sin quererlo, tuvo que decir adiós mucho antes y, la verdad, 'no hay mal que por bien no venga'. Fuera ha podido conocer aún más a Finito, con el que ya ha comenzado su propia historia de amor... sorprendido a todos los espectadores del programa de televisión. Actualmente hemos hablado con ella y nos ha confesado que de momento no se han planteado su relación: "Pensamos y preferimos dejar que la vida fluya, porque es que no tenemos una idea de cómo lo vamos a hacer, pero bueno". La concursante de realities nos aclaraba que "yo al final no puedo dejar toda mi vida y él tampoco" por lo que no sabe en qué acabará esta historia: "Son estas cosas que pasan en la vida que luego, o sea, te sorprende y no los tenías planeados, así que veremos. A ver de qué manera" . Por último, sobre la posibilidad de que él se vaya a vivir Mallorca, Ivana nos confesaba que "no" porque "tiene muchos compromisos, es una artista, hace teatro, hace cosas y, bueno, y tiene su vida también en Edimburgo"... por lo que está por ver cómo continua esta relación.