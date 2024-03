IPC eurozona supera estimaciones, respalda cautela sobre tasas

(Bloomberg) -- La inflación de la eurozona disminuyó menos de lo previsto en febrero, lo que apoya la visión de los miembros del Banco Central Europeo que no quieren apresurarse a bajar las tasas de interés.

Los precios al consumidor aumentaron un 2,6% interanual en febrero, informó Eurostat el viernes. Eso está por encima de la estimación media del 2,5% obtenida en una encuesta de Bloomberg a economistas. La inflación subyacente —que excluye componentes volátiles como los alimentos y la energía— también se moderó menos de lo previsto, hasta el 3,1%.

La desaceleración fue visible en todo el bloque monetario a medida que el aumento de los costos de la energía se desvanece y la economía de 20 naciones se tambalea. Esta semana, se anunciaron disminuciones en Alemania, Francia y España, mientras que Italia informó el viernes que la inflación se mantuvo sin cambios en el 0,9%.

Los datos se conocen días antes de que el BCE realice su próxima reunión de política monetaria y los economistas predicen que la tasa de depósito se mantendrá en el 4% por cuarta reunión. Los banqueros del BCE están convergiendo en torno a una primera reducción de tasas en junio, aunque una minoría está a favor de una acción más rápida.

A algunos políticos también les gustaría que los recortes llegaran más rápidamente debido a las dificultades que enfrentan sus economías.

Si bien las autoridades monetarias son optimistas en cuanto a que la inflación se encamina hacia su meta del 2%, siguen preocupados de que los elevados aumentos de los salarios y los costos laborales puedan avivar las presiones sobre los precios por más tiempo.

De hecho, a pesar de la debilidad económica, el mercado laboral sigue ajustado: una publicación de Eurostat mostró que la tasa de desempleo se mantuvo en un mínimo histórico del 6,4% en enero.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo el lunes que “se espera que continúe el actual proceso desinflacionario”, pero que ella y sus colegas necesitan ver más pruebas de un retorno sostenible a la meta de inflación.

A los analistas también les preocupa que las cifras de esta semana oculten aumentos en las lecturas de inflación intermensual que no estén distorsionadas por las oscilaciones en los costos de la energía, que sesgan las comparaciones anuales.

Algunos banqueros centrales dicen que la inflación podría enfriarse este año hasta el 2% o incluso por debajo de dicha cifra, meses antes de lo previsto en las últimas proyecciones del BCE de diciembre. Su equipo presentará la próxima semana nuevas previsiones y se esperan ligeras revisiones a la baja para las alzas de precios y una expansión económica en el corto plazo.

El pronóstico de Bloomberg Economics de marzo apunta a una lectura del 2,2%, considerando los datos más recientes.

Traducida por Paulina Steffens.

