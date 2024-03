Imputado el expresidente de Argentina Alberto Fernández por irregularidades en la contratación de seguros

El expresidente de Argentina Alberto Fernández (2019-2023) ha sido imputado este jueves en el caso que investiga supuestas irregularidades en la contratación de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno por el presunto delito de malversación de fondos. El caso, iniciado por el fiscal federal Ramiro González, está a cargo del juez Julián Ercolini. Los imputados son el exmandatario, el ex director de Nación Seguros Alberto Pagliano y Héctor Martínez, intermediario que está casado con una secretaria de Fernández, María Cantero. Con la investigación, el fiscal ha solicitado medidas de prueba, entre ellos los documentos de las contrataciones. La denuncia --por malversación de fondos, violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad-- se presentó esta semana y señalaba que se impuso la obligación al sector público estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa Nación Seguros. El fiscal ha indicado que "ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad". La supuesta trama fue revelada tras una investigación del periódico argentino 'Clarín' en la que se aseguraba que la aseguradora subcontrató a un intermediario que resultó beneficiado con una comisión del 17 por ciento, tres veces mayor a la del mercado. Las ganancias de las comisiones se estiman en 300 millones de pesos (330.000 euros) mensuales. Estas informaciones apuntan a que Pablo Torres García, de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y Martínez habrían sido los "beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo del mencionado Decreto". FERNÁNDEZ AFIRMA QUE NO HIZO "NEGOCIOS CON NADIE" El exmandatario ha asegurado que es "falsa" la denuncia en su contra y que durante su mandato no realizó "negocios con nadie", ya que "lo único" que se llevó del Estado fue "el enorme honor de ser presidente de los argentinos" y que eso es algo que "ningún operador de prensa" se lo va a "salpicar". "Que el fiscal pida que se investigue me parece razonable. Alguien hace una denuncia, me parece razonable. El concepto imputación en términos periodísticos suena a acusación pero en términos técnicos significa investiguemos esto", ha declarado. Así, ha pedido a que investiguen sus declaraciones juradas y si su familia se enriqueció o si hay algún testaferro que se ha beneficiado. "Si se investiga, se van a dar cuenta la mentira del diario 'Clarín'", ha afirmado antes de afirmar que el fiscal "solo ha leído una nota" periodística "que tuvo mucha repercusión", pero que "no cuenta toda la verdad". Al explicar los motivos por lo que es "falsa" la denuncia en su contra y que "no es un acto de corrupción", Fernández ha planteado que se trata de una "operación" y que se da cuenta "de dónde viene", pero que "no tiene ganas" de "profundizar" en quién estaría detrás de impulsar la denuncia y que "cada uno se haga cargo de lo que ha hecho". "En el 2021 yo saco una norma para terminar con el negocio de los seguros en el Estado y digo en esa norma que todos los bienes y riesgos del Estado se aseguran con Nación seguros y que esto se hace en forma directa sin intermediarios. De ese modo terminé con el negocito que podía hacer alguno", ha explicado.