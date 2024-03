Grifols informa de que la 'due diligence' por parte de Haier concluye con resultado "satisfactorio"

Grifols ha informado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que el periodo establecido contractualmente por las partes en relación con la realización de la 'due diligence' confirmatoria por parte de Haier ha concluido con un resultado "satisfactorio". En concreto, Grifols y Haier habían suscrito un acuerdo de alianza estratégica y contrato de compraventa de acciones para transferir aproximadamente el 20% de la participación accionarial en Shanghai RAAS Blood a Haier. La compañía de hemoderivados ha destacado que el cierre de la transacción queda sujeta a la obtención de las aprobaciones regulatorias ordinarias pendientes y ha estimado que se prevé que la transacción se cierre durante la primera mitad de este año. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizó a mediados de febrero en primera fase la compra del 20% de la participación de Grifols en Shanghai RAAS Blood por parte de Haier, a través de su filial Qingdao Medical Haier Medical Technology. De esta forma, el organismo presidido por Cani Fernández dio el visto bueno a la operación notificada por Haier el pasado 7 de febrero al percibir que no existen problemas para la competencia. Grifols obtuvo un beneficio de 59,3 millones de euros en 2023, lo que supone un descenso del 71,5% con relación a las ganancias de 208,3 millones registradas en el ejercicio precedente, al tiempo que se ha anotado unos ingresos récord de 6.592 millones, un 8,7% más. La firma catalana, que ha logrado un beneficio positivo y reducción de apalancamiento, ha destacado que sus ganancias netas incluyen "partidas no recurrentes por valor de 147 millones de euros relacionadas, principalmente, con costes de reestructuración", tal y como han explicado a Europa Press fuentes de la empresa. La firma, que presentó sus resultados no auditados, ha asegurado que "ha recibido confirmación por escrito de KPMG de que espera completar sus procedimientos internos y emitir su opinión de auditoría antes del 8 de marzo de 2024, adelantándose a la fecha límite de la legislación española vigente". Asimismo, Jaime Costos, actual miembro del consejo de administración de Grifols, no ha firmado las cuentas anuales publicadas este jueves por la compañía de hemoderivados al estar ausente "por motivos personales" en la reunión del consejo de administración celebrada ayer en Barcelona. No obstante, la compañía ha asegurado que Costos no ha manifestado "disconformidad ni oposición alguna con la documentación remitida", según figura en el informe anual de la compañía remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).