Fidelity redujo 10% valor de participación en X de Musk en enero

(Bloomberg) -- Fidelity redujo en alrededor de un 10% en enero el valor de su participación en la empresa de redes sociales X, de Elon Musk, apenas un mes después de afirmar que el valor de su posición había aumentado.

La firma de inversión, que obtuvo una participación en X al ayudar Musk a completar la compra de US$44.000 millones, redujo el valor de su posición a US$5,6 millones, según un informe que enumera sus tenencias en el Blue Chip Growth Fund en enero. En diciembre, la posición aumentó un 11,4% a US$6,2 millones.

El valor total de la participación de Fidelity en X ha caído un 72% desde que Musk adquirió la empresa antes conocida como Twitter. No ha revelado ningún cambio en su posición en X, por lo que el último informe implica que el valor de toda la empresa de redes sociales de Musk también ha disminuido un 72%.

X ha estado intentando atraer de nuevo a los anunciantes desde que la caótica adquisición de la plataforma por parte de Musk provocó un descenso de los ingresos publicitarios de más del 50%. El año pasado, las ventas de publicidad se estimaron en unos US$2.500 millones, por debajo del objetivo de US$3.000 millones de la empresa, informó Bloomberg.

Traducido por Paulina Munita.

Nota Original: Fidelity Cut the Value of Stake in Musk’s X by 10% in January

--Con la colaboración de Bill Haubert.

