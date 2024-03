Fernando Alonso: "Ha sido una sorpresa increíble ser competitivos"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) reconoció una "sorpresa increíble" este viernes al lograr la sexta posición en la parrilla del Gran Premio de Baréin, después de sufrir la pasada semana en los test en el mismo circuito. "La verdad es que he tenido sensaciones contrarias en los test a todo el fin de semana. En los test tuvimos un coche muy difícil de conducir, que no lo sentíamos realmente nuestro, que hacía un poco lo que él quería", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press. El doble campeón del mundo destacó el cambio de rendimiento para ser sextos este viernes a sólo una décima del segundo puesto. "No estuvimos muy en control de lo que hacíamos, cambiábamos cosas en la puesta a punto, no respondía bien a lo que queríamos conseguir y sin embargo el fin de semana ha sido todo lo contrario", afirmó. "Cada cambio que hemos hecho, por mínimo que fuese, hacía lo que queríamos. Ha sido bonito ver el progreso que hemos hecho. Tenía ganas y curiosidad por la primera crono, que ya estamos todos en las mismas condiciones, y ha sido una sorpresa increíble el ser competitivos, a ver si mañana lo confirmamos", terminó.