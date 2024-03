Femke Bol y Karsten Warholm demuestran su superioridad en los 400 metros

Glasgow, 1 mar (EFE).- La neerlandesa Femke Bol y el noruego Karsten Warholm refrendaron su favoritismo al oro de los 400 metros en la primera jornada de los Mundiales en pista cubierta de Glasgow (Escocia), al vencer tanto en la primera ronda como en las semifinales con tiempos muy superiores a los de sus rivales.

Warholm, doble campeón de Europa bajo techo, busca su primer título mundial de pista cubierta para ampliar un palmarés que también incluye un oro olímpico y tres Mundiales al aire libre.

En la primera ronda, el noruego hizo en la sesión matutina el primer cien en 10.74 y paró el crono en 46.68 -marca de la temporada-, aunque no fue el más rápido de las series. Ese honor se lo adjudicó el checo Matej Krsek con 46.07.

Por la tarde, en las semifinales, rebajó esa marca hasta los 45.86 sin forzar, accediendo a la final con el segundo mejor tiempo de todos los inscritos, que fue para el belga Alexander Doom con 45.69.

En la categoría femenina el oro no parece tener discusión para Femke Bol, la plusmarquista mundial de los 400 en pista cubierta. Ganó su serie por la mañana y por la tarde, en semifinales, registró 50.66, muy superior a los 50.99 de la estadounidense Alexia Holmes, que busca la plata.

"Ha sido bastante fácil llegar a la final. He estado muy relajada. Estoy deseando que llegue la final, sobre todo para correrla con Lieke Klaver. Voy a tomarme mi tiempo para recuperarme porque tengo muchas carreras por delante pero estoy muy concentrada. No me parece arriesgado correr en pista cubierta. Me gusta mucho", confesó Bol, al término de su prueba. EFE

