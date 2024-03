ERC registra una iniciativa en el Congreso para exigir al CIS que pregunte por la Monarquía y la Familia Real

Esquerra Republicana (ERC) ha registrado una iniciativa en el Congreso para exigir al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que realice una encuesta monográfica sobre la Familia Real y que pregunte regularmente sobre la Monarquía en sus barómetros. El CIS viene rechazando este tipo de peticiones de formaciones republicanas legando que la Monarquía no es mencionada por los encuestados al preguntar por los problemas que les preocupan. En el último barómetro, correspondiente al mes de febrero, sólo fue citada en un 0,2% de los cuestionarios. La última vez que el CIS incluyó a la Jefatura de Estado en una pregunta fue en abril de 2015, cuando pidió opinión por una serie de instituciones y la Corona sacó una nota media de 4,34 puntos, por encima del Parlamento y casi doblando a partidos y sindicatos, que estaban a la cola. SORPRENDENTE O UNA NEGLIGENCIA Según ERC, resulta "como mínimo sorprendente, cuando no una presunta negligencia", que el CIS no pregunte por la Jefatura del Estado y por ello plantea una iniciativa en la Comisión Constitucional para instar al centro que preside el sociólogo socialista José Félix Tezanos a empezar realizando un barómetro monográfico sobre la Corona, la Casa Real y los miembros de la Familia Real. Su idea es que ese estudio monográfico incluya valoraciones sobre simpatías y grado de conocimiento en relación con otras altas instituciones como la Presidencia del Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. En la iniciativa, recogida por Europa Press, ERC pone incluso fecha a ese estudio monográfico pidiendo que se presente en la Comisión Constitucional del Congreso antes de la finalización del actual periodo de sesiones, que acabe el 30 de junio. Además, Esquerra también pide incluir en todos los barómetros del CIS una pregunta sobre el modelo de Jefatura del Estado preferido por la ciudadanía, mencionando sólo dos opciones: Monarquía o República. Según argumenta, "en un Estado en el que su primera institución no se somete a ningún control democrático, ni vía sufragio ni por vías parlamentarias, la única manera de conocer la valoración ciudadana es la demoscopia". Y avisa de que "si los estamentos públicos tampoco la promueven, no hacen otra cosa que poner de relieve las carencias democráticas del régimen actual".