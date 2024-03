El tenista español Davidovich no puede con Medvedev en cuartos de final de Dubái

El tenista español Alejandro Davidovich no pudo (6-2, 6-3) con el ruso Daniil Medvedev este jueves en cuartos de final del torneo ATP 500 de Dubái, muy superado por el vigente campeón, mientras que Jaume Munar accedió a cuartos de final en Santiago de Chile a costa del también español Albert Ramos (6-3, 6-1). 'Foki' duró poco más de una hora en la pista ante un Medvedev que encadenó su octava victoria seguida en la cita de Emiratos Árabes. El ruso puso la directa para mantener su apuesta por defender el título que ganó el año pasado ante su compatriota Andrey Rublev. El primer cabeza de serie en Dubái firmó una sólida actuación a pesar de que el español tuvo un buen arranque. Davidovich buscó el resquicio del juego del número cuatro del mundo y llegó a tener las primeras bolas de 'break', que no aprovechó, en el quinto juego. A renglón seguido, fue el ruso quien rompió el saque de su rival y cerró la primera manga con cuatro juegos seguidos. De menos a más, Davidovich alcanzó velocidad de crucero con un 4-0 en el segundo parcial que fue imposible de levantar para el español. Así, el malagueño vio frenada en seco una semana que podía marcar un punto de inflexión en su flojo inicio de temporada, mientras Medvedev parece haber regresado con fuerza desde que perdió la final del Abierto de Australia ante el italiano Jannik Sinner. El número cuatro del mundo se medirá ahora con el francés Ugo Humbert por un puesto en la final de Dubái. Por otro lado, Munar se quedó el duelo español en Santiago por los cuartos de final, igual que hizo en su debut en la cita chilena superando también a su compatriota Bernabé Zapata. El balear no dio opción a un Ramos que sigue cayendo en el ranking mundial este 2024, con la resistencia del catalán sólo en el primer set.