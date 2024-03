El PSOE insiste en señalar a Tellado por el 'caso Koldo' y le llamará a declarar en la comisión de investigación

El PSOE insiste en apuntar hacia el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, por el llamado 'caso Koldo' y confirman que le llamarán a declarar en la comisión de investigación que van a promover en la Cámara Baja sobre las compras de material anticovid durante la pandemia. Los socialistas tratan de demostrar que el PP también está implicado en este caso que investiga una presunta trama de cobro de mordidas en contratos de mascarillas durante el coronavirus y que afecta a varios dirigentes socialistas. La semana pasada fue detenido el asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, lo que ha llevado a la expulsión del PSOE del que fuera su 'número tres'. También están en el punto de mira del PP la presidenta del Congreso, Francina Armengol y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, porque ambos compraron mascarillas a la empresa investigada en la trama cuando eran presidentes autonómicos de Baleares y Canarias, respectivamente. Sin embargo, el PSOE apunta también hacia Génova y considera que Tellado debe dar explicaciones porque su nombre aparece en el sumario del caso. Según los investigadores, Koldo García, habla por teléfono con el presunto cerebro de la trama, el empresario Juan Carlos Cueto y le dice que ha fijado una cita con Tellado para intermediar con el gobierno del PP en Baleares. Tellado ha negado que se produjese. El PSOE considera que, por lo que se ha conocido del caso hasta ahora, la trama corrupta buscaba un intermediario para interceder ante el gobierno de Baleares del PP "para que la reclamación contra las empresas implicadas que formuló el anterior gobierno se olvidase en un cajón". La empresa investigada, Soluciones de Gestión, vendió mascarillas al Gobierno de Armengol por valor de 3,6 millones de euros, pero el material que llegó era de peor calidad que el contratado. El Gobierno socialista no reclamó la devolución del dinero hasta varios años después, justo antes de ceder el testigo al gobierno de PP. En todo caso, las fuentes del PSOE consultadas defienden la actuación de Armengol y trasladan la responsabilidad al actual gobierno balear. "A pesar de ser advertidos de la reclamación por la anterior administración, el gobierno de Baleares del PP dejó que el tiempo pasase hasta que la reclamación quedó sin efecto. Esto provocó que no se pudiese recuperar el dinero desembolsado por una partida de mascarillas que no se correspondían con el pedido solicitado", sostienen en Ferraz. Consideran por tanto que el gobierno de Marga Prohens (PP) debe dar "muchas explicaciones" y "confirmar o desmentir si en algún momento recibieron órdenes" de Tellado para que esa reclamación "durmiese el sueño de los justos hasta que los plazos se cumpliesen". A Tellado le piden que aclare por qué su nombre aparece en el sumario, si tiene algo que ver en la reclamación fallida, si habló con la presidenta de Baleares sobre la reclamación y si conoce a alguno de los citados en el auto del juez o en la querella de la Fiscalía. También quieren saber si en algún momento le comentó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo cualquier cuestión relacionada con la reclamación. Para el PSOE el "hilo" que une a la dirección nacional del PP con el PP balear es "irrefutable" y deslizan que jugaron un papel decisivo. "La trama quería que la reclamación decayese, y la reclamación decayó. Son hechos, al igual que la aparición del Sr. Tellado en el sumario es también un hecho irrefutable". Finalmente acusan al PP de construir un relato en el que "cada día suman y manchan nombres de personas honradas sin ningún tipo de sostén judicial o de investigaciones periodísticas" y afean a Feijóo que no haya admitido preguntas de la prensa después de "lanzar infamias contra todo y contra todos". A su juicio esto "realza más todavía la fantasía que se está construyendo en la calle Génova alrededor de un caso cuyos afectados están claramente reflejados en la documentación judicial".