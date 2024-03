El Papa revela que ha pedido estudios sobre la "ideología de género", el "peligro más feo" en la actualidad

El Papa ha revelado que ha pedido estudios sobre la "ideología de género, que ha calificado como el "peligro más feo" de la actualidad. Así lo ha puesto de manifiesto durante la reunión que ha mantenido este viernes con los participantes en la Conferencia Internacional 'Hombre-Mujer Imagen de Dios. Por una antropología de las vocaciones', promovida por el Centro de Investigación y Antropología de las Vocaciones (Crav) en el Vaticano. "He pedido que se hagan estudios sobre esta fea ideología de nuestro tiempo, que borra las diferencias y hace que todo sea lo mismo", ha comentado. Para el Pontífice, "borrar la diferencia es borrar la humanidad". En cualquier caso, el Papa no ha leído el discurso sino que se ha ayudado de un colaborador debido a la gripe que padece y que le ha obligado a suspender su agenda los días pasados. "Todavía estoy resfriado y me fatigo leyendo un rato", ha explicado.