El jefe del Pentágono admite la muerte de más de 25.000 palestinos en la Franja de Gaza

El secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha admitido este jueves la muerte de más de 25.000 palestinos por las operaciones israelíes en la Franja de Gaza a pesar de que la Administración estadounidense no había verificado las cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Son más de 25.000", ha respondido Austin en el Congreso a una pregunta sobre la cantidad de fallecidos en el enclave, si bien se estaba celebrando una comisión por su decisión de no comunicar su hospitalización debido a un cáncer, según ha publicado el diario estadounidense 'The Hill'. Más tarde, el portavoz del Pentágono, el general Patrick Ryder, ha clarificado que Austin solo hacía referencia a los datos ofrecidos por Hamás, y que no han podido verificar dicha cifra. "Dependemos de información de fuentes públicas, como muchos de ustedes. Estamos seguros de que miles de personas han muerto. Pero en cuanto a los números específicos, de nuevo, no podemos verificar esas estadísticas específicas", ha añadido Ryder durante una rueda de prensa. El Ejército de Israel lanzó una ofensiva sobre la Franja de Gaza como respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre, que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes. Desde entonces, las autoridades palestinas han notificado la muerte de más de 30.000 personas, a los que se suman al menos 406 muertos en Cisjordania y Jerusalén Este por las acciones de las fuerzas de seguridad y de colonos israelíes.