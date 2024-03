El jefe del Comando Central del Ejército insta a prepararse ante una protesta multitudinaria en Cisjordania

El jefe del Comando Central de las Fuerzas de Defensa de Israel, Yehuda Fox, ha incidido en la importancia de que las fuerzas de seguridad del país estén preparadas para una posible manifestación multitudinaria en las calles de Cisjordania. "La preparación para la escalada (de las tensiones) es fundamental. Debemos mejorarla todos los días", ha señalado este viernes el jefe del Comando Central en unas declaraciones recogidas por el diario local 'The Times of Israel'. De acuerdo con Fox, en el futuro puede haber un "acontecimiento" --del que Israel no tiene por qué ser necesariamente responsable-- que "haga que cientos de miles de personas salgan a las calles" de Cisjordania. "Esto debe ser imaginado y preparado en todos los aspectos", ha destacado Fox en un comunicado en el que hace alusión a los preparativos para el inicio del mes del Ramadán, festividad sagrada para los musulmanes y que arranca el 10 de marzo. El Comando Central del Ejército de Israel es responsable de las unidades que operan en Cisjordania, Jerusalén, la llanura del Sharon, el área metropolitana de Tel Aviv y Sefelá.