El Ejército de Israel libera a detenidos administrativos por falta de espacio en las cárceles

Las autoridades israelíes han informado este jueves de que liberarán a los detenidos administrativos que les quede un mes de detención por falta de espacio en las cárceles, ya que ha habido un aumento exponencial de los arrestados palestinos desde la ofensiva puesta en marcha por el Ejército de Israel tras los ataques llevados a cabo el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "De acuerdo con la evaluación de la situación de todos los organismos de seguridad y haciendo hincapié en la escasez de espacio en las cárceles, se decidió liberar a los detenidos administrativos que finalicen su detención en el próximo mes, con el fin de dejar espacio a los detenidos con un nivel de amenaza más alto", reza un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). No obstante, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha criticado la liberación y ha negado la veracidad sobre la explicación proporcionada por el Ejército. "Los detenidos administrativos que han sido puestos en libertad esta tarde no fueron liberados por falta de espacio en las cárceles, sino por indicación directa del jefe del Shin Bet como gesto para el Ramadán", el mes sagrado para los musulmanes, que arranca el 10 de marzo. "El servicio penitenciario no tiene ningún poder discrecional en la materia. Es alarmante que el día en que dos judíos han sido asesinados (en Cisjordania), el jefe del Shin Bet (Ronen Bar) opte por rendir homenaje a los asesinos, un día después de que el Shin Bet prorrogara por segunda vez la detención administrativa de un colono judío", ha criticado. La Sociedad de Presos Palestinos (PPS, por sus siglas en inglés) cifra en más de 7.300 los arrestos realizados por las fuerzas israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este desde el 7 de octubre, indicando que durante la jornada del miércoles por la tarde al jueves por la mañana habían sido detenidos 20 ciudadanos, la mayoría de ellos en la gobernación de Hebrón. La detención administrativa es un tipo de detención arbitraria de palestinos utilizada por el Ejército de Israel y que puede renovarse indefinidamente basándose en información secreta bajo la presunción de que los arrestados podrían cometer un delito en algún momento en el futuro, según han denunciado varias ONG de Derechos Humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) o la organización pacifista israelí BTselem. La ofensiva de Israel se ha saldado hasta la fecha con más de 30.000 muertos y 70.400 heridos en la Franja de Gaza. Asimismo, 406 palestinos han muerto en operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad de Israel y ataques perpetrados por los colonos en Cisjordania y Jerusalén Este desde los ataques de Hamás, que se saldaron con 1.200 muertos y 240 secuestrados en territorio israelí.