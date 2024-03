El Congreso de Perú rechaza una propuesta de moción de censura contra la presidenta Boluarte

El Congreso de Perú ha rechazado este viernes admitir a trámite una propuesta de moción de censura contra la presidenta, Dina Boluarte, en base a que habría infringido la Constitución al viajar al extranjero y ejercer de manera remota. La propuesta, que había sido presentada por varios congresistas de Perú Libre, ha contado con 26 votos a favor, 55 en contra y seis abstenciones. De acuerdo con el partido, Boluarte habría infringido hasta cinco artículos de la Constitución al viajar al extranjero y no dejar a nadie a cargo del control del país. De acuerdo con la resolución, a pesar de que los viajes de Boluarte al extranjero han contado con el aval del Congreso, no se ajustarían al marco constitucional, "puesto que salió del país sin tener ningún vicepresidente que se encargue del despacho presidencial", recoge el diario 'La República'. Desde que Boluarte ocupó el cargo tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, no existe la figura del vicepresidente en Perú, a quien correspondería, según la legislación, remplazar al presidente cuando se encuentre fuere del país.