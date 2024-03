El cambio climático altera el flujo estacional de los ríos

El cambio climático está alterando el flujo estacional de los ríos en las latitudes más septentrionales de América, Rusia y Europa y representa una amenaza para la seguridad hídrica y los ecosistemas. Un equipo de científicos dirigido por la Universidad de Leeds analizó datos históricos de estaciones de aforo de ríos de todo el mundo y descubrió que el 21% de ellas mostraban alteraciones significativas en el aumento y descenso estacional de los niveles de agua. El estudio, publicado en Science, utilizó reconstrucciones basadas en datos y simulaciones de última generación para mostrar que ahora es mucho menos probable que el caudal de los ríos varíe con las estaciones en latitudes superiores a 50°N que antes, y que esto podría estar directamente relacionado con cambios en El clima causado por la actividad humana. Hasta ahora, la evidencia que sugiere que el cambio climático ha tenido un impacto en la estacionalidad del flujo de los ríos se ha limitado a estudios locales o no ha considerado explícitamente el impacto del cambio climático provocado por los humanos. En este estudio, el equipo utilizó mediciones mensuales promedio del caudal de los ríos de 10.120 estaciones de medición entre 1965 y 2014. Por primera vez, pudieron excluir las intervenciones humanas directas, como la gestión de embalses o la extracción de agua, para demostrar que la reducción generalizada de la estacionalidad del caudal de los ríos fue impulsada por el cambio climático. El autor principal, Hong Wang, Ph.D. investigador de la Universidad de Leeds y de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur de China, dijo en un comunicado: "Nuestra investigación muestra que el aumento de la temperatura del aire está alterando fundamentalmente los patrones naturales del flujo de los ríos. "El aspecto preocupante de este cambio es el debilitamiento observado de la estacionalidad del flujo de los ríos, y que esto es una consecuencia directa de las emisiones históricas inducidas por el ser huamno. Esto indica una disminución sostenida y considerable de la estacionalidad del flujo de los ríos si las temperaturas del aire continúan aumentando". Las actividades humanas están alterando los patrones de flujo de los ríos en todo el mundo, tanto directamente a través de regulaciones de flujo como los embalses, como indirectamente a través del cambio en el uso de la tierra y los impactos del cambio climático en la temperatura del aire, las precipitaciones, la humedad del suelo y el deshielo. Más de dos tercios de los ríos del mundo ya han sido alterados por los humanos, incluso sin considerar los impactos indirectos del aumento de los gases de efecto invernadero y los aerosoles. La estacionalidad del caudal de los ríos desempeña un papel fundamental en el ciclo previsto de inundaciones y sequías. Un debilitamiento de estos picos y valles puede amenazar la seguridad hídrica y la biodiversidad de agua dulce. Por ejemplo, una porción sustancial del agua de deshielo temprana proveniente del agotamiento de la capa de nieve puede fluir rápidamente hacia los océanos y, por lo tanto, no estar disponible para uso humano. El debilitamiento de la estacionalidad del caudal de los ríos (por ejemplo, debido a una reducción en los niveles de los ríos en primavera y principios de verano en las regiones de deshielo) también puede tener un impacto río abajo en la vegetación de las riberas y en los organismos que viven en el propio río. En el norte de América del Norte, los investigadores encontraron que el 40% de las 119 estaciones observadas mostraron una disminución significativa en la estacionalidad del caudal de los ríos. También se observaron resultados similares en el sur de Siberia, donde el 32% de las estaciones mostraron una disminución significativa. Hubo un patrón comparable en Europa, donde el 19% de las estaciones de aforo de ríos experimentaron una disminución significativa, principalmente en el norte de Europa, Rusia occidental y los Alpes europeos. Además, las regiones de los Estados Unidos contiguos (los 48 estados inferiores de América del Norte, incluido el Distrito de Columbia) mostraron tendencias predominantemente decrecientes en la estacionalidad del caudal de los ríos en general, excepto en los ríos de las Montañas Rocosas y Florida. En el centro de América del Norte, la investigación mostró tendencias estacionales decrecientes significativas del caudal de los ríos en el 18% de las estaciones. Por el contrario, los investigadores encontraron un aumento significativo en la estacionalidad del caudal de los ríos en el 25% de las estaciones de aforo en el sureste de Brasil, lo que demuestra que los cambios en el ciclo del agua están teniendo un impacto diferente en algunas partes del mundo. La Dra. Megan Klaar, profesora asociada de la Facultad de Geografía de la Universidad de Leeds, fue coautora de la investigación. "Los altibajos del caudal del río durante las diferentes estaciones proporcionan señales vitales para las especies que viven en el agua. Por ejemplo, muchos peces utilizan aumentos particulares en el agua como señal para correr hacia sus áreas de reproducción río arriba o hacia el mar. Si no tienen esas señales, no podrán desovar", dijo. La investigación concluye que es necesario acelerar los esfuerzos de adaptación climática para salvaguardar los ecosistemas de agua dulce mediante la gestión de los flujos para intentar recrear algunos de los sistemas y procesos naturales que se están perdiendo.