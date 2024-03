EEUU lamenta que la junta militar de Malí finalmente no haya celebrado las elecciones previstas para febrero

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha lamentado este jueves que la junta militar de Malí finalmente no haya celebrado las elecciones presidenciales previstas para el pasado mes de febrero y sin que las autoridades de transición del país hayan anunciado una nueva fecha. "Estados Unidos está profundamente preocupado de que el Gobierno de transición de Malí haya elegido no celebrar elecciones para restaurar la democracia en febrero de 2024 y a pesar de haberse comprometido a ello en 2022", ha manifestado Miller en un comunicado. Además, ha recordado que, a pesar de que la junta militar ya anunció el aplazamiento de estos comicios el pasado mes de septiembre, aún no han logrado ofrecer una nueva fecha para un proceso que considera esencial de cara "para alcanzar una nueva era de gobernanza democrática dirigida por civiles". Por último, ha instado a las autoridades a cumplir con su palabra de celebrar unas elecciones libres y justas para que el país pueda avanzar en materia de estabilidad y prosperidad. El anuncio de la junta militar en septiembre provocó una oleada de críticas entre la oposición, en medio de una serie de retrasos en el proceso de transición abierto tras el golpe de Estado de agosto de 2020, que derrocó al entonces presidente electo, Ibrahim Boubacar Keita. Bamako aduce el aplazamiento a "razones técnicas", tras un "examen minucioso del calendario de reformas políticas y electorales", sin aclarar por el momento cuándo los malienses serán por fin convocados a las urnas.