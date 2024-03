EEUU destruye seis misiles de crucero y un dron de los hutíes sobre el mar Rojo

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado que ha destruido este jueves seis misiles de crucero antibuque móviles y un dron de los rebeldes yemeníes hutíes en el mar Rojo, en el marco de sus operaciones en apoyo a la Franja de Gaza frente a la ofensiva militar israelí. El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha explicado que entre las 18.00 y las 19.15 horas (hora local) han llevado a cabo "dos ataques de autodefensa contra seis misiles de crucero" que estaban "preparados" para lanzarse hacia el mar Rojo. Poco antes, a las 17.10 horas, derribaron un vehículo aéreo no tripulado sobre el sur de este mar. "Las fuerzas del CENTCOM determinaron que los misiles y los vehículos aéreos no tripulados presentaban una amenaza inminente para los buques mercantes y de la Armada de EEUU en la región. Estas acciones protegerán la libertad de navegación y harán que las aguas internacionales sean más seguras", reza un comunicado. Por su parte, la Portavocía de temas de seguridad del Ministerio del Interior de los hutíes, ha denunciado al menos cuatro incursiones de "aviones de agresión estadounidense-británicos" en la región de Hodeida, en el oeste del país y a orillas del mar Rojo. Los ataques han tenido lugar en Ras Isa, en el distrito de Al Salif; y en Al Kuwaizi, en el distrito de Al Duraihimi. El portavoz de los hutíes y director de la cadena de televisión Al Masirá, Abdusalam Salá, ha subrayado que "la posición de Yemen con respecto a Palestina y Gaza es fija" y "no cambiará ni será modificada por las agresivas incursiones" que, sostiene, "no han logrado ninguno de sus objetivos". "Más bien, la posición de Yemen está creciendo y aumentando en apoyo a Gaza. Así que les decimos a los países agresores que pueden ahorrarse tiempo y esfuerzo deteniendo la agresión israelí contra Gaza, levantando el asedio y permitiendo que la ayuda humanitaria entre en la Franja", ha indicado a través de su perfil en la red social X, antes Twitter. Así, ha hecho un llamamiento a los países para que, ante la "dilación" de Estados Unidos e Israel, "intensifiquen la presión por todos los medios posibles y no sigan siendo espectadores de las brutlaes masacres sionistas contra el pueblo de Gaza". En los últimos meses, las hostilidades se han intensificado en la región como consecuencia de los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza. En solidaridad con los palestinos, los hutíes han advertido de que atacarán cualquier buque operado por empresas israelíes o bien que tengan como destino final sus puertos. En respuesta, Estados Unidos y Reino Unidos han liderado una coalición con vistas a proteger el comercio marítimo, llegando incluso a atacar territorio yemení controlado por los rebeldes, lo que ha extendido también los ataques a los buques de estos dos países.