EEUU afirma que la OTAN se verá arrastrada a una guerra con Rusia "si Ucrania cae"

El secretario de Estado estadounidense, Lloyd Austin, ha afirmado que la OTAN se verá arrastrada a un conflicto con Rusia en caso de que Ucrania pierda frente a Moscú en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. "Sabemos que si (el presidente ruso, Vladimir) Putin tiene éxito aquí, no parará. Seguirá adoptando más acciones agresivas en la región", ha dicho durante una comparecencia ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes estadounidense. "Si Ucrania cae, realmente creo que la OTAN estará en una lucha con Rusia", ha agregado. "Si Ucrania cae, Putin no se detendrá ahí. Seguirá avanzando y atacando territorios soberanos de sus vecinos. Si eres un país báltico, estás realmente preocupado sobre si eres el siguiente. Conocen a Putin, saben de qué es capaz", ha manifestado Austin, quien ha incidido en la importancia de mantener el apoyo militar a Kiev para hacer frente a la ofensiva rusa. Así, ha afirmado que "todos los días" se ven "los riesgos en el campo de batalla, donde los ucranianos luchan con valentía para defender su territorio" y ha confirmado que el Ejército ruso está logrando avances en el este de Ucrania. "No ayudar a Ucrania es un camino muy peligroso", ha alertado. El Ejército ucraniano está comenzando a experimentar escasez de municiones por la falta de aprobación de más ayuda estadounidense y a pesar del continuo apoyo del resto de sus socios. Los fondos de Estados Unidos, que es el país que más ha aportado con diferencia, se encuentran bloqueados por una disputa presupuestaria entre los demócratas y los republicanos en el Congreso. "Si seguimos por este camino, sería un regalo para Putin", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que otros países podrían empezar a sopesar si Estados Unidos "es un socio o aliado de confianza". "Los aliados están preocupados por los mensajes que estamos mandando y el fracaso a la hora de apoyar a Ucrania y, ciertamente, ha tenido un impacto sobre la moral de las tropas ucranianas", ha reconocido. Por otra parte, ha insistido en que la guerra en Ucrania "va sobre seguridad nacional y sobre un orden internacional basado en normas". "No queremos vivir en un mundo en el que un país puede redibujar las fronteras de su vecino y tomar de forma ilegítima su territorio soberano", ha zanjado. Las palabras de Austin han recibido una rápida respuesta de la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarovna, quien ha afirmado que son una "locura". "¿Es una amenaza directa a Rusia o un intento de presentar una excusa para (el presidente de Ucrania, Volodimir) Zelenski? En ambos casos, es una locura, pero ahora todo el mundo ve quién es el agresor: Washington", ha señalado en su cuenta en Telegram.