Cristian Espinoza: "El que llega a la MLS con una mentalidad relajada termina sufriendo"

David Villafranca

Nueva York, 1 mar (EFE).- Tras un 2023 sensacional con 13 goles y 13 asistencias, el argentino Cristian Espinoza vuelve a ser el líder de los San Jose Earthquakes en esta nueva temporada de la MLS y señaló que esta liga no es un camino de rosas para el jugador que aterriza aquí pensando que será una competición sencilla y asequible.

"Para mí no es una liga fácil de llegar. Siempre lo digo: los jugadores que llegan acá con la mentalidad de que 'llego a la MLS y voy a un jugar un poco más relajado' van a terminar sufriendo porque les termina pasando todo lo contrario", explicó en una entrevista con la Agencia EFE.

"No lo digo yo solamente: lo ha dicho un jugador con muchísima experiencia como el 'Pipita' Higuaín. Si no estoy errado, hasta él dijo que llegó a la liga quizá con un pensamiento de que 'bueno, voy y me relajo un poco, puedo jugar un poco más distendido, salir de la presión de los grandes equipos de Europa'. Y él se dio cuenta de que llegó acá y no fue fácil terminar de agarrar el ritmo porque se juega a una intensidad muy alta", agregó.

Espinoza (Buenos Aires, 1995) afronta este sábado la segunda jornada de la MLS con un partido muy especial para su equipo: el 'California Clásico' frente al LA Galaxy.

Con el español Riqui Puig al frente, el conjunto angelino puso contra las cuerdas la semana pasada al Inter Miami y solo una genialidad conjunta de Lionel Messi y Jordi Alba en el minuto 92 evitó que se llevaran los tres puntos (1-1 final).

"Creo que el Galaxy tiene muy buenos jugadores: Riqui Puig, los dos nuevos extremos (Joseph Paintsil y Gabriel Pec) que son muy buenos y muy rápidos, el nueve Joveljic...", enumeró.

"Son jugadores en los que tenemos que estar muy atentos para no dejarlos pensar y obviamente tratar de que se les haga el partido lo más difícil posible", señaló.

Este será el primer partido en casa de la campaña para el San José, una oportunidad ideal para redimirse de la decepción de la primera jornada cuando un gol en el 94 de Dante Sealy supuso su derrota por 2-1 frente al Dallas.

"Es difícil (recuperarse de una derrota así) porque uno viene haciendo un desgaste muy grande durante todo el partido (...) Que se nos escape así no es fácil, no es fácil", admitió.

No obstante, el atacante dijo que están "muy ilusionados" y con "una motivación muy grande" de enfrentar al Galaxy y señaló asimismo que en el conjunto que entrena Luchi González también son conscientes de "todo lo bueno" que se hizo ante el Dallas más allá del resultado final.

Los Earthquakes cayeron en 2023 en la 'wild card' de los 'playoff' de la MLS y el argentino opinó que el año pasado les "faltó un poco más de constancia en términos de intensidad".

En el plano individual y ya en su sexta temporada en la MLS, Espinoza intenta tomarse "las cosas con bastante calma" reconociendo que para él 2023 fue "grandioso y excepcional".

"Trato de no caer quizás en el pensamiento de que para tal fecha ya tengo que tener la misma cantidad de goles que el año pasado. No me lo tomo así. Trato de ir mejorando yo en el día a día, preparándome mentalmente lo mejor posible (...). Los goles y las asistencias siempre van a llegar de una forma natural y espero mantenerlo de esa manera", argumentó.

Por último, Espinoza reflexionó sobre cómo el desembarco de Messi en la MLS ha ayudado a que mejore la imagen que tiene esta liga en Argentina.

"Creo que le dio la posiblidad a la gente de terminar de darse cuenta del nivel que hay acá. La gente antes tenía una opinión de la MLS por no saber, por no conocer", apuntó.

"Hoy en día, todo el mundo está muy pendiente de Messi y se puede dar cuenta de que no es fácil jugar acá, que hay un gran nivel de equipos y jugadores, que cada vez está todo mucho más parejo. Y eso es algo muy lindo para nosotros que lo vivimos desde adentro desde hace mucho tiempo: poder notar que la gente fue cambiando esa opinión de la liga es algo muy importante y la llegada de Messi tuvo muchísimo que ver con eso", cerró. EFE

dvp/cav/apa

(foto)