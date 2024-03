Costa Rica critica el populismo y las violaciones a derechos humanos en Latinoamérica

Kingstown, 1 mar (EFE).- El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, criticó este viernes el populismo, el autoritarismo y las violaciones a los derechos humanos en la región e hizo un llamado a los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) a abordar los desafíos con "seriedad, responsabilidad y transparencia".

"Resulta crucial ser conscientes de la amenaza que representan el populismo y los discursos autoritarios para la estabilidad democrática regional. No debemos permanecer impávidos ante prácticas que restrinjan la libertad de prensa y expresión, limiten las garantías civiles, los derechos humanos y las libertades fundamentales", afirmó André en su discurso durante la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno la Celac, que se celebra en San Vicente y las Granadinas.

El canciller costarricense, quien asistió en representación del presidente Rodrigo Chaves, celebró el décimo aniversario de la proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, pero advirtió que la paz no significa únicamente la ausencia de conflictos armados con otras naciones.

"No podemos hablar de paz mientras hayan personas perseguidas, encarceladas, deportadas y hasta convertidas en apátridas, por expresar sus ideas. No podemos hablar de democracia, justicia y paz mientras los procesos electorales no sean libres, transparentes y participativas, sin exclusión de candidatos opositores y en un clima de paz, libre de represalias", manifestó sin mencionar a algún país en específico.

André expresó que es imperativo para la región "abordar estos desafíos con la seriedad, la responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas necesarias para fortalecer los cimientos democráticos y preservar la esencia" de las sociedades.

En su discurso, el canciller señaló que para mejorar el trabajo de la Celac es necesario evaluar la "mala aplicación del concepto de consenso", pues ello permite que un solo país pueda ejercer una especie de veto en las resoluciones.

Además, calificó como "imprescindible" tener alianzas con la Unión Europa, la Unión Africana, China, India, Estados Unidos.

También señaló a la migración como uno de los retos más apremiantes de la región, pues en los últimos años ha habido un aumento exponencial de los flujos de personas que cruzan el continente.

"Costa Rica, es país de tránsito y destino de personas que se ven compelidas a abandonar sus lugares de origen por diferentes motivos: desde la búsqueda de mejores oportunidades, hasta los efectos del cambio climático, sin olvidar situaciones de inseguridad y persecución política", manifestó.

André enfatizó en que el abordaje del fenómeno migratorio requiere la atención y el trabajo colaborativo de todas las naciones, y en su discusión deben de estar presentes los países de origen, tránsito y destino.

"Los fondos de cooperación necesarios para atender esta problemática son insuficientes. Por ello es imprescindible el apoyo decidido de la comunidad internacional para promover una migración segura, ordenada, regular y humanitaria", apuntó.

André también destacó la "visión conjunta de la Celac" acerca de la urgencia de tomar medidas drásticas ante el cambio climático y subrayó la importancia de proteger los océanos de las múltiples amenazas que enfrentan. EFE

dmm/adl/lnm