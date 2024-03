Carmen Borrego, cabreada, increpa a la prensa en su despedida antes de poner rumbo a 'Supervivientes'

Contando las horas para coger el vuelo a Honduras y comenzar la que sin duda será la aventura más grande de su vida, 'Supervivientes 2024'. Así está Carmen Borrego, que apurando al máximo sus últimos días junto a sus seres queridos antes de embarcarse en el reality, ha disfrutado este jueves de un plan muy especial junto a su marido, José Carlos Bernal, del que no se ha separado desde que se confirmó su fichaje por el concurso. Con todos los preparativos ultimados y mentalizándose poco a poco de que a partir del 7 de marzo -fecha del estreno del programa de Mediaset- tendrá que lidiar con el calor, los bichos y el hambre, la hija de María Teresa Campos se ha regalado un rato de desconexión en una terraza cercana a su domicilio, donde además de tomarse algo se ha despedido emocionada de unos íntimos amigos, a los que si todo va bien no verá hasta dentro de 3 meses, cuando termine la aventura. Un adiós que no ha estado exento de polémica, porque ha sido al descubrir la presencia de fotógrafos cuando Carmen, sin ocultar su cabreo, se ha levantado de su silla alterada y no ha dudado en increpar a la prensa para que la dejen disfrutar de sus últimos momentos en España a salvo de miradas indiscretas. Y es que la tertuliana está nerviosa y preocupada por su marcha a 'Supervivientes', donde convivirá con otros rostros conocidos entre los que están Ángel Cristo Jr, Arancha del Sol, Kike Calleja, Rocío Madrid, Arkano o Javier Ungría, y donde Carmen parte como una de las grandes favoritas para hacerse con la victoria. ¡Mucha suerte!