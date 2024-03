Ana Soria y Enrique Ponce zanjan los rumores de crisis

Enrique Ponce y Ana Soria forman desde hace 4 años una de las parejas más sólidas del panorama nacional. Felices en la tierra natal de la joven, Almería, viven su amor al margen de los focos, pero de cuando en cuando se convierten en noticia. Y en esta ocasión ha sido por el extraño movimiento de la abogada al eliminar, de un plumazo, todas las imágenes del torero de su cuenta de Instagram, lo que ha desatado los rumores de crisis. Mientras el exmarido de Paloma Cuevas reaparecía en solitario en Madrid en una tertulia taurina, y a su manera zanjaba las especulaciones asegurando que "estoy muy contento y muy feliz, claro que sí", su novia decidía 'coger el toro por los cuernos' y dar un paso al frente para acabar con cualquier sombra de crisis o ruptura en un noviazgo que atraviesa su mejor momento. De nuevo Ana ha hecho de sus redes sociales su voz, compartiendo un vídeo en sus stories de Ponce entrenando en una capea acompañado de la canción 'Algo sencillito' de Marta Santos, cuya letra define a la perfección los sentimientos de la almeriense por el torero: "¿Para qué voy a ir a París, si mi amor está contigo? ¿Para qué viajaría a Roma, si eres mi monumento favorito? ¿Para qué iría a Buenos Aires, si buenos son mis días contigo? Dime para que voy a ir a Dubai si tu besito está más rico. Y es que tu tienes un color especial, me enamoré a primera vista ay mamá. Porque nuestro amor es algo sencillito, en las cosas pequeñas descubrí lo más bonito" Y por si quedase alguna duda, Ana ha roto su silencio en 'Así es la vida' y ha explicado la razón por la que borró todas las imágenes de Enrique de su Instagram: "He archivado muchas fotos porque estaban editadas diferentes y a él lo tengo en destacadas. Sinceramente, ya me da igual lo que digan. Me dio el TOC de tenerlas igual editadas". "De verdad que todo está bien. Centrados en lo importante y apoyándole a muerte" ha asegurado en referencia al inminente regreso del torero a los ruedos. Ya aclarado que de crisis nada, minutos después de hablar con Ana, la colaboradora Almudena del Pozo soltaba la bomba: "Suenan campanas de boda". "Eso ya empieza a ser una realidad y un futuro muy visible para ellos" ha revelado, dejando entrever que la pareja podría sorprendernos dándose el 'sí quiero' antes de lo que pensamos.