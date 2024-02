The Body Shop cerrará 75 tiendas en Reino Unido durante las próximas semanas y despedirá a unas 500 personas

La división británica de la empresa de cosméticos, cuidado de la piel y perfumes The Body Shop cerrará 75 tiendas durante las próximas seis semanas, lo que se traducirá en el despido de 489 personas, según han informado este jueves los administradores concursales de FRP Advisory, encargados de la reestructuración de las operaciones en Reino Unido. De esta forma, si se tienen en cuenta los 300 puestos que se suprimirán en la sede central de Londres, cerca de 800 personas perderán sus empleos. No obstante, los administradores han recalcado que 116 establecimientos seguirán operando con normalidad. "Al tomar medidas rápidas para redimensionar la cartera de tiendas de The Body Shop en el Reino Unido, hemos estabilizado el negocio y estamos proporcionando la mejor oportunidad para que esta marca icónica tenga un futuro sostenible a largo plazo", ha afirmado el administrador conjunto, Tony Wright. En el momento de la oficialización de la compra por parte de la firma alemana de capital riesgo Aurelius en noviembre de 2023, The Body Shop empleaba a unas 7.000 personas en 89 mercados, con 900 tiendas en régimen de explotación directa y otras 1.600 mediante franquicias. De aquellos, 2.200 personas estaban en nómina en Gran Bretaña. Además, las divisiones de The Body Shop en Bélgica, donde tiene 16 tiendas y 50 empleados, y Dinamarca se habrían declarado en quiebra. En este sentido, se espera que el negocio irlandés también entre en liquidación la próxima semana, al tiempo que la división alemana se encuentra ya bajo administración concursal.