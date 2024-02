(Previa) El Leganés afronta ante el Eibar un exigente examen por el ascenso directo

El líder Leganés disputará este domingo en Butarque la vigesimonovena jornada de LaLiga Hypermotion ante el tercer clasificado, el Eibar, donde ambos equipos querrán la victoria para recuperar las sensaciones positivas tras caer derrotados la pasada jornada en un duelo directo. El conjunto 'pepinero' salió derrotado de Santander tras caer ante el Racing (2-1) en un encuentro donde se pusieron por delante pero el conjunto local acabó remontando. Los de Borja Jiménez, en los últimos cinco encuentros, sólo han logrado la victoria ante el Alcorcón, pero llevan tres encuentros seguidos como locales dejando la portería a cero, algo que les hace ser con diferencia el equipo menos goleado de la competición con 18 goles encajados. Por su parte, el Eibar acudirá al sur de Madrid para intentar olvidar la dura derrota de la pasada jornada ante el Espanyol, que le endosó dos goles en el 96' y 99' para decantar la balanza del lado catalán. Con esa derrota se cayeron de los puestos de ascenso directo y son terceros, algo que querrán solventar ganando en el peligroso Butarque. Por otro lado, el Espanyol viene de dulce tras vencer en las dos jornadas pasadas y recibe a un Huesca (16.15 horas) que está ligeramente por encima del descenso. El conjunto catalán se volverá a apoyar en el máximo goleador de la competición, Martin Braithwaite, que hasta el momento lleva un total de 17 tantos. El Huesca a pesar de estar decimosexto, y muy cerca del descenso, atesora cinco encuentros sin conocer la derrota, de los que ha empatado tres y ganado dos encuentros. Volverá a jugar a domicilio de nuevo, ya que la pasada jornada visitó Miranda de Ebro y salió victorioso de manera contundente ante el Mirandés (0-3). La jornada abrirá este viernes con un Sporting de Gijón que recibe en El Molinón al Albacete (20.30 horas), en un encuentro en el que el conjunto asturiano quiere volver a la senda de la victoria tras no ganar en las dos últimas jornadas. Afrontan el encuentro desde la séptima posición empatados con el Racing de Ferrol y querrán volver a entrar en puestos de 'play-off'. El Albacete visitará Asturias con el objetivo de alejarse de los puestos de descenso que tan solo están un punto por debajo (30). En las últimas cuatro jornadas no ha perdido pero solo ha ganado en una de ellas y querrá proseguir con la racha para salvar la categoría. La jornada cerrará en el Martínez Valero con un Elche que aspira a mantenerse en puestos de 'play-offs' y que recibe a un Alcorcón en puestos de descenso. El equipo olicitano actualmente es quinto con 44 puntos y viene de lograr una victoria complicada en Cartagena. De los últimos ocho encuentros ligueros, siete han sido saldados con portería a cero para el Elche. El Alcorcón por su parte está antepenúltimo con 29 puntos y viene de empatar como local ante el Tenerife (1-1). Además, el conjunto alfarero lleva cuatro jornadas recibiendo al menos un gol y tendrá como tarea pendiente no recibir y tratar de anotar al equipo más sólido de LaLiga Hypermotion actualmente. --HORARIOS DE LA JORNADA 29 EN LALIGA HYPERMOTION. -Viernes 1 de marzo. Sporting de Gijón - Albacete 20.30. -Sábado 2. Eldense - Villarreal B 14.00. Espanyol - Huesca 16.15. Racing de Ferrol - Racing 16.15. Real Oviedo - Levante 18.30. Burgos CF - Cartagena 21.00. -Domingo 3. Andorra - Valladolid 14.00. Tenerife - Mirandés 16.15. Real Zaragoza - Amorebieta 18.30. Leganés - Eibar 21.00. -Lunes 4. Elche - Alcorcón 20.30.