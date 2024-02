(Previa) El Celta y el colista Almería viven una prueba de fuego en Balaídos

El RC Celta y la UD Almería se enfrentan este viernes en el duelo que abre la jornada 27 de LaLiga EA Sports 2023-2024, una prueba de fuego para el futuro de ambos conjuntos, con los gallegos rozando el descenso y su entrenador, Rafa Benítez, muy cuestionado, mientras que los andaluces, colistas, siguen sin ganar, con su visita a Balaídos como una de sus últimas oportunidades de engancharse a la lejana permanencia. El feudo celeste acoge este viernes (21.00 horas) un partido crucial para Celta y Almería. Los locales se mantienen fuera del descenso, aunque la amenaza ya es urgente, decimoséptimos con 21 puntos, solo 3 por encima de la zona roja, por lo que no hacerse con los tres puntos ante su afición les metería en serios problemas. Sin embargo, jugar en casa no es sinónimo este curso de fiabilidad para el Celta, que solo ha logrado dos victorias (4E y 7D) en 13 encuentros disputados en Balaídos, donde enlaza cuatro derrotas seguidas --en todas las competiciones-- en la misma temporada por primera vez desde mayo de 2017. Un registro muy pobre que ya es un lastre para asegurar la permanencia, un objetivo para el que parece tendrá que sudar y sufrir mucho, sobre todo un Rafa Benítez que está en la cuerda floja. El técnico madrileño fue la apuesta de la directiva del club gallego para encabezar a la plantilla en el año de su centenario, pero las cosas no están saliendo como esperaban. El hartazgo empieza a hacer mella en la afición celeste, que ve como Benítez no termina de dar en la tecla en un equipo que ha sumado solo 5 puntos de los últimos 21 posibles, dejando escapar la victoria en el descuento ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla la pasada jornada (2-2). "Después de tantos años, te centras en lo que depende de ti, lo demás* La experiencia ayuda a tomar decisiones más adecuadas. Si estamos todos unidos, somos más fuertes. Los aficionados son inteligentes y tengo claro que van a estar con el equipo", indicó el técnico madrileño en la previa de la 'final' en Balaídos. Parece que la visita del colista --con 9 puntos en 26 partidos-- llega en el mejor momento para coger aire, antes también de viajar al Santiago Bernabéu la próxima semana, aunque puede ser un arma de doble filo. Y es que el Almería también llega con necesidad y urgencia, incluso más en su caso, ya que no conoce la victoria en el presente campeonato. Sin embargo, mientras en el Celta hay más dudas sobre el modelo, el Almería de Gaizka Garitano es un colista atípico porque compite, aunque después, por errores y falta de contundencia en las áreas, no se ve recompensado en el marcador. Pero la búsqueda del milagro empieza a ser más opaca cada semana, ya a 12 puntos de una zona segura que marca precisamente el Celta. El conjunto indálico cogió algo de confianza para su machada con el empate (2-2) ante el Atlético de Madrid en el Power Horse Stadium, gracias a un doblete estelar de Luka Romero, que presentó candidatura para la titularidad. Antes, los de Garitano ya rompieron una serie negra de 11 derrotas seguidas fuera de casa en Liga, empatando también (1-1) contra el Granada, rival directo por el objetivo de la salvación. "Contra el Celta es un partido clave. Si nos queda vida es a través de este partido. Tenemos que ganar. De vencer veríamos las cosas diferentes. Estaríamos a tres encuentros de salir de abajo con once partidos todavía por delante. El Celta marca la permanencia y si queremos seguir peleando, pasa por ganar este partido", dijo Garitano en la previa del duelo ante el Celta, que se ha impuesto a los almerienses en seis de los diez duelos directos anteriores. En el apartado de bajas, el Celta no podrá contar con el sancionado Iago Aspas, que dejará un gran hueco en el once que podría ocupar Allende o Douvikas, ni con los lesionados Renato Tapia, Dotor, Williot, Ristic y Aidoo; mientras Miguel Rodríguez es duda. En el Almería, son baja Luis Suárez e Ibrahima Koné, con los ojos puestos en un tocado Radovanovic, vital en defensa. --PROGRAMA DE LA JORNADA 27 DE LALIGA EA SPORTS 2023-2024: -Viernes 1 de marzo. RC Celta - UD Almería. Sánchez Martínez (C. Murciano) 21.00. -Sábado 2. Sevilla FC - Real Sociedad. Busquets Ferrer (C. Balear) 14.00. Rayo Vallecano - Cádiz CF. Alberola Rojas (C.Cast-manchego) 16.15. Getafe CF - UD Las Palmas. González Fuertes (C. Asturiano) 18.30. Valencia CF - Real Madrid CF. Gil Manzano (C. Extremeño) 21.00. -Domingo 3. Villarreal CF - Granada CF. Pulido Santana (C. Las Palmas) 14.00. Atlético de Madrid - Real Betis. Soto Grado (C. Riojano) 16.15. RCD Malorca - Girona FC. Hernández Maeso (C. Extremeño) 18.30. Athletic Club - FC Barcelona. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 21.00. -Lunes 4. CA Osasuna - Deportivo Alavés. Figueroa Vázquez (C. Andaluz) 21.00.