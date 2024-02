Polonia estudia la prohibición de importar productos agrícolas rusos

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha reconocido este jueves que el Gobierno no descarta prohibir la importación de productos agrícolas provenientes de Rusia, una medida adoptada la semana pasada por Letonia y que apuntaría en todo caso a garantizar la estabilidad en los mercados nacionales. "Esta fue la decisión del Parlamento letón, nosotros estudiaremos cuidadosamente esta decisión. No descarto que Polonia tome una iniciativa adecuada. El problema de los excedentes de alimentos y cereales en Polonia y Europa, la competencia desigual, no es solo un problema de importar cereales y alimentos de Ucrania", ha dicho. Tusk ha recibido en Varsovia a su par letona, Evika Silina, y en una posterior comparecencia de prensa conjunta ha aseverado que el mercado polaco está siendo "desastabilizado" por productos provenientes de Rusia y Bielorrusia, razón por la que es necesario tomar "todas las medidas posibles" para convencer a Europa para adoptar regulaciones "mejores y más seguras". "Queremos ayudar a Ucrania, pero al mimso tiempo queremos estabilizar la situación en nuestros mercados y proteger a nuestros agricultores", ha recalcado el mandatario polaco, según recoge la agencia de noticias PAP. El Parlamento letón aprobó la semana pasada la prohibición de las importaciones de productos agrícolas rusos y bielorrusos, incluso su provienen de terceros países. Letonia se ha convertido así en el primer país en adoptar una normativa de este tipo. Polonia, junto a otros países del este de Europa, ve como sus agricultores se manifiestan y bloquean carreteras en protesta por las importaciones de productos agrícolas desde Ucrania, las cuales consideran que desestabilizan el mercado al gozar de mejores condiciones que los productos nacionales. RESPUESTA A PUTIN Por otro lado, el jefe de Gobierno polaco ha reaccionado a las recientes declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que ha anunciado el despliegue de tropas en el flanco occidental ante la expansión de la OTAN en el este y ha recordado que Moscú posee armamento nuclear. "Europa debe entender que esta nueva carrera armamentística que Rusia está imponiendo al mundo y la agresión rusa en Ucrania deben causar un despertar en todas las capitales europeas y la Unión Europea en su conjunto", ha manifestado Tusk, que insta a "equilibrar el potencial militar de Rusia".