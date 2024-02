Perucetus no fue el animal más pesado de todos los tiempos

Después de todo, una ballena fósil de 30 millones de años puede no ser el animal más pesado de todos los tiempos, según un nuevo análisis de expertos de la UC Davis y el Instituto Smithsonian. El nuevo examen sitúa a Perucetus colossus nuevamente en el mismo rango de peso que las ballenas modernas y más pequeño que las ballenas azules más grandes jamás registradas. El trabajo se publica el 29 de febrero en PeerJ. Un esqueleto fósil de Perucetus fue descubierto en Perú y descrito en un artículo en Nature en 2023. El animal vivió hace unos 39 millones de años y pertenecía a un grupo extinto de ballenas primitivas llamado los basilosáuridos. Los huesos de Perucetus son inusualmente densos. Los huesos de los mamíferos suelen tener un exterior sólido y son esponjosos o huecos en el centro. Algunos animales tienen una mayor parte del centro lleno de hueso sólido, lo que los hace densos y pesados. En los animales acuáticos, los huesos pesados pueden contrarrestar la flotabilidad de la grasa corporal y la grasa, lo que permite al animal mantener una flotabilidad neutra en el agua o, en el caso del hipopótamo, caminar sobre los lechos de los ríos. Los huesos fósiles de ballena tienen un relleno extenso y un crecimiento adicional de hueso también en el exterior, una condición llamada paquiostosis que también se observa en algunos mamíferos acuáticos modernos, como los manatíes. Basándose en una serie de suposiciones, los autores originales (Giovanni Bianucci de la Universidad de Pisa, Italia y colegas) estimaron una masa corporal de Perucetus de 180 toneladas métricas (entre 85 y 340 toneladas métricas). Esto haría que Perucetus fuera tan pesado o más que las ballenas azules más grandes conocidas, aunque es considerablemente más corto, con 17 metros de largo, en comparación con una ballena azul de unos 30 metros. El profesor Ryosuke Motani, paleobiólogo del Departamento de Ciencias Planetarias y de la Tierra de UC Davis, dijo que estas estimaciones harían que Perucetus fuera increíblemente denso. "Habría sido un trabajo para la ballena permanecer en la superficie, o incluso abandonar el fondo del mar; habría requerido nadar continuamente contra la gravedad para hacer cualquier cosa en el agua", dijo Motani en un comunicado. Motani y Nick Pyenson, del Smithsonian Institute National Museum of Natural History, reexaminaron los supuestos utilizados para hacer esas estimaciones. El primer problema es que Bianucci y su equipo utilizaron los huesos fósiles para estimar el peso del esqueleto y luego lo extrapolaron al peso de todo el animal, asumiendo que la masa esquelética y no esquelética aumentaría al mismo ritmo con el aumento del tamaño corporal. Pero las mediciones de otros animales muestran que este no es el caso, argumentan Motani y Pyenson. Las estimaciones originales también sobrestimaron cuánto aumenta la masa corporal general como resultado de la paquiostosis. Pero la evidencia de los manatíes muestra que sus cuerpos son relativamente livianos en relación con su masa esquelética. Motani y Pyenson estiman que el Perucetus, de 17 metros de largo, pesaba entre 60 y 70 toneladas, considerablemente menos que el peso conocido de las ballenas azules. Un Perucetus que creciera hasta 20 metros podría pesar más de 110 toneladas, todavía muy por debajo de las 270 toneladas de las ballenas azules más grandes. "El nuevo peso permite a la ballena subir a la superficie y permanecer allí mientras respira y se recupera de una inmersión, como lo hacen la mayoría de las ballenas", dijo Motani. Los paleontólogos aún no han descubierto un cráneo o dientes de Perucetus, por lo que es difícil saber qué comía. Para mantener un cuerpo enorme se necesita mucha comida. Bianucci y otros sugirieron que Perucetus podría haber comido peces y mariscos costeros, o carroñeado cadáveres, como hacen algunos tiburones. La nueva estimación de tamaño reducida sitúa al Perucetus en un rango similar al de los cachalotes (80 toneladas, 20 metros de largo), que cazan presas grandes como los calamares gigantes.