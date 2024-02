Ozuna y Lia Kali graban en Madrid su primer videoclip juntos y avanzan que trabajan en un nuevo tema

El puertorriqueño Ozuna y la cantante catalana Lia Kali se encuentran inmersos en la grabación de un videoclip en un edificio de viviendas del barrio de Cuatro Vientos de la ciudad de Madrid. La grabación se ha llevado de forma secreta y ninguno de los dos ha querido explicar en qué consiste el vídeo ni el título de la canción del que es su primer trabajo juntos, pero sí han manifestado que se trata de una colaboración "muy especial". En declaraciones a Europa Press Televisión, Ozuna ha asegurado que la canción le gustó desde el primer día. "Es un tema muy especial que le salió del corazón a Lia, que tiene una voz increíble y yo soy un fiel creyente de la gente talentosa. No importa su posición, si está en el número uno, número dos o si no tiene número. Es el talento lo que habla", ha destacado. Asimismo, el artista ha explicado escribió a Lia por Instagram diciendo que "le flipaba lo que hacía y que si se podían juntar". "Yo lo primero que pensé es que no podía ser Ozuna que era alguien diferente, pero resultó que era cierto y por eso siempre le agradezco esta oportunidad". Esta es la segunda vez que Ozuna graba un videoclip en Madrid. El cantante ha asegurado que "tiene una conexión especial" y ha recordado que la capital "fue uno de los primeros lugares en los que tocó hace siete años cuando hizo una gira por Europa tocando en discotecas". "Soy fan de los fans madrileños por cómo cantan mis canciones, como son fans de mi letra y de todo lo que hago y eso hace que yo me sienta feliz y contento", ha aseverado. Asimismo, ha revelado que esta colaboración con Lia no será la única porque "ya se encuentran preparando otra nueva canción, esta sí de reggaeton, pero el objetivo es que se pueda expandir por el mundo". IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/cultura/847978/1/ozuna-lia-kali-graban-madrid-primer-videoclip-avanzan-trabajan-nuevo-tema TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06