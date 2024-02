Netanyahu asegura que las exigencias de Hamás para un acuerdo son "delirantes y poco realistas"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este jueves que las exigencias del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para alcanzar un acuerdo que culmine con la liberación de los rehenes cautivos por la milicia desde el 7 de octubre son "delirantes y poco realistas". "Nos estamos topando con un muro de exigencias delirantes y poco realistas de Hamás", ha manifestado un Netanyahu que asegura que la milicia palestina "sabe" que sus exigencias no son razonables y "ni siquiera intenta acercarse a una zona de acuerdo", recoge el diario 'The Times of Israel' Así las cosas, Netanyahu ha lamentado que "esta es realmente la situación" y que, pese a todo, las autoridades israelíes tienen "esperanzas". "Seguimos actuando, seguimos teniendo esperanzas, pero no puedo hacer una promesa en este momento", ha dicho el líder israelí respecto a un posible acuerdo. Por otro lado, el jefe de Gobierno israelí ha asegurado estar "contento" de que los residentes del sur del país, evacuados tras los ataques de Hamás, estén comenzando a ser reubicados en sus hogares. Así las cosas, Netanyahu ha señalado que trabajará por lo mismo en la frontera norte con Líbano. Allí, el partido-milicia chií libanés Hezbolá ha mostrado su solidaridad con Hamás y ha lanzado ataques contra territorio israelí a través de la frontera. Israel ha evacuado también algunas poblaciones y ahora Netanyahu aboga por garantizar la seguridad por la vía diplomática o por la fuerza militar. Hamás lanzó una serie de ataques contra territorio israelí a comienzos de octubre dejando un balance de casi 1.200 muertos y 240 rehenes. El Ejército de Israel lanzó una operación militar en respuesta contra la Franja de Gaza que se cobra ya la vida de más de 30.000 palestinos y deja más de 70.000 heridos. En los más de cuatro meses que han transcurrido desde el estallido de las hostilidades, las partes apenas han alcanzado acuerdo alguno, si bien es cierto que a finales de noviembre acordaron una breve tregua así como el intercambio de un centenar de rehenes a cambio del triple de presos palestinos.