Misión de la ONU en Sudán concluye mañana tras petición del Gobierno de que deje el país

Naciones Unidas, 28 feb (EFE).- La misión de la ONU en Sudán (UNITAMS) completa mañana su retirada del país después de que el pasado noviembre el Gobierno de facto en Jartum exigiera en el Consejo de Seguridad su salida "inmediata" del país.

El portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, dijo este miércoles que la salida de UNITAMS -una misión de carácter político y no militar- no significa el desinterés de la ONU: "La ONU no está abandonando a Sudán. Sigue totalmente comprometida a proveer asistencia humanitaria vital y a apoyar al pueblo sudanés".

La UNITAMS ha tenido una corta vida de tres años y medio, y se estableció en Jartum en un momento en que el país vivía una frágil transición a la democracia, en verano de 2020, pero un año después los militares protagonizaron un nuevo golpe de Estado y comenzaron entonces los desencuentros con la ONU.

La salida de UNITAMS culmina un periodo de tensión de varios meses entre la misión de la ONU y el Gobierno, principalmente desde que estalló una revuelta en el país que enfrentó a dos facciones del Ejército, y que supuso el final del periodo de transición.

En estos momentos, esos enfrentamientos han derivado en una guerra civil abierta que ha dejado una cifra récord de desplazados: 9 millones de desplazados internos y 1,7 de exiliados, la cifra más grande del mundo en este momento, superior incluso a los 7 millones de desplazados sirios.

La terminación de la UNITAMS recuerda a lo sucedido en otro país del Sahel, Mali, donde el Gobierno -igualmente una junta militar surgida de un golpe de Estado- exigió la salida de la misión de la ONU, en su caso una misión de mantenimiento de paz o de cascos azules, tras acusaciones de injerencia en el proceso político interno. EFE

fjo/nqs/jrh