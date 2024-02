La mayoría de estudiantes latinos en tercero de primaria de Los Ángeles fallan en lectura

Los Ángeles, 29 feb (EFE).- El 67 % de los estudiantes latinos y el 91 % de los niños que aprenden inglés de las escuelas públicas de Los Ángeles no cumplen con el nivel requerido de lectura al finalizar el tercer grado, encontró un reporte revelado este jueves.

Los hallazgos han causado preocupación ya que estudios aseguran que los niños que no leen al nivel de su grado al final del tercer grado tienen cuatro veces más probabilidades de abandonar la escuela.

El informe, titulado "La crisis de la alfabetización en Los Ángeles y más allá: un problema que podemos y debemos resolver colectivamente", encontró que durante el año escolar 2022-2023, solo el 40 % de los estudiantes del Distrito Unificado Escolar de Los Ángeles (LAUSD) alcanzaron los estándares de lectura al finalizar su tercer curso de primaria.

Sólo el 39 % de los estudiantes de octavo grado y menos de la mitad (49 %) de los estudiantes de undécimo grado alcanzaron los estándares de lectura, y a los estudiantes latinos y afroamericanos "les fue peor" en su trayectoria académica, destaca el reporte.

Los investigadores también encontraron que los profesores comprenden la importancia vital de la alfabetización y están ansiosos por recibir recursos y capacitación, particularmente para los estudiantes de inglés como segundo idioma.

El informe, realizado por Families In Schools, dio una serie de recomendaciones para que LAUSD logre realizar mejoras en el desarrollo de la lectura de los estudiantes que se sostengan en el tiempo.

También aborda otras barreras clave para aprender a leer, incluidos combatir los altos niveles de ausencia crónica en el jardín de infantes, entre los que se cuentan el 45 % de los niños latinos, y el 39 % de los que aprenden inglés.

El estudio además subraya la necesidad de una mayor asistencia para que las familias apoyen la alfabetización de sus hijos desde que son infantes.

Yolie Flores, directora ejecutiva de Families In Schools, dijo en un comunicado que "las familias entienden que si sus hijos no saben leer, básicamente no hay esperanzas".

"Es por eso que instamos al superintendente Alberto Carvalho y a la junta del LAUSD a profundizar sus esfuerzos y mantener el rumbo hasta que todos los estudiantes lean al nivel de su grado", agregó. EFE

