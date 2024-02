La Justicia guatemalteca absuelve al coronel Chiroy en el caso del asesinato de varios campesinos en 2012

Un tribunal de Guatemala ha absuelto al coronel Juan Chiroy Sal y ha modificado los delitos contra otros siete militares implicados en el caso 'Cumbre de Alaska', que investiga la muerte de seis campesinos en Totonicapán en octubre de 2012 durante una protesta. El Tribunal de Mayor Riesgo B ha señalado que no se ha podido comprobar científicamente que los militares utilizaron sus armas en contra de la población generando la muerte de los seis civiles, ya que no han encontrado un vínculo entre las balas y las armas utilizadas, según ha recogido la cadena de televisión guatemalteca Canal Antigua. Los jueces, no obstante, consideran que hubo una riña, por lo que ha modificado el delito de ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa a lesiones en riña. Tras el fallo, Chiroy, que ha estado acompañado por su familia, ha asegurado sentirse feliz de haber probado su inocencia. En el caso de los condenados, que tenían penas de siete a nueve años de prisión, quedarán en libertad, ya que estuvieron en prisión preventiva de 2011 a 2019, cuando se les concedió el beneficio de la medida sustitutiva. La sentencia ha sido favorable para los acusados, ya que la Fiscalía y los representantes de las víctimas pidieron condenas entre 16 y 25 años. Este fallo ha tenido lugar once años después de la masacre, en la que los acusados presuntamente mataron a seis campesinos durante una protesta de 6.000 agricultores en contra del aumento del precio de la electricidad.