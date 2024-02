La Inteligencia ucraniana asegura que Rusia recluta personajes "influyentes" para difundir su retórica

La Dirección Principal de Inteligencia ucraniana ha señalado este jueves que las autoridades de Rusia estarían reclutando a "decenas" de personajes "influyentes" para difundir la retórica del Kremlin y tratar de influir en la situación social y política en Ucrania. "No puedo dar nombres concretos ahora. Hay listas de personas sobre las que trabaja el enemigo, y existe la tarea de atraerlas para que difundan su retórica (...) Son decenas de personas, y sí, estamos hablando de categorías influyentes", ha manifestado el portavoz de la Inteligencia ucraniana, Andri Yusov. Asimismo, Yusov ha destacado durante una entrevista para Radio Free Europe/Radio Liberty y recogida por Ukrinform que Moscú ya no puede confiar en las personas que hasta ahora desempeñaban este trabajo debido a que ya se ha descubierto su vinculación con el Kremlin y "no tienen influencia". De acuerdo con Yusov, ahora el Kremlin también centra su tarea en hacerse con el mayor número posible de páginas web y cuentas en redes sociales, especialmente en la plataforma de mensajería Telegram, para difundir a través de ahí su desinformación sobre la situación actual. Las autoridades ucranianas, incluido el presidente Volodimir Zelenski, apuntaron ya en otoño del año pasado que Rusia estaría preparando una campaña de desinformación para desestabilizar Ucrania, derrocar al Gobierno e imponer uno afín.