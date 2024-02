Israel achaca a una estampida la mayoría de las muertes en una entrega de ayuda en la ciudad de Gaza

El Ejército de Israel ha afirmado este jueves que la mayoría de las víctimas del incidente registrado en la ciudad de Gaza (norte) durante una entrega de ayuda fueron causadas por una estampida, después de que las autoridades gazatíes hayan denunciado más de cien muertos y hayan acusado a las fuerzas israelíes de "una masacre". La investigación preliminar del Ejército de Israel apunta a que al menos diez de las víctimas fueron tiroteadas por sus fuerzas durante el suceso, que tuvo lugar en torno a las 4.00 horas (hora local), cuando cerca de 30 camiones con ayuda alimentaria llegaron al barrio de Rimal. En ese momento, miles de palestinos se acercaron a los camiones para intentar obtener ayuda, en medio de una gravísima crisis humanitaria en el enclave --especialmente en su zona norte--, lo que habría provocado una estampida. Algunas de las víctimas habrían sido además atropelladas por los camiones. Asimismo, la pesquisa revela que algunos de los camiones lograron seguir avanzando, si bien apunta a que personas armadas habrían abierto fuego contra ellos, mientras que decenas de palestinos avanzaron hacia un carro de combate en un puesto de control, donde las fuerzas israelíes abrieron fuego, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. El Ejército de Israel ha publicado además un vídeo captado desde un aparato que sobrevolaba la zona en el que se puede ver a cientos de personas rodeando los camiones para intentar obtener algo de comida, en medio de las alertas de la comunidad internacional sobre el riesgo de hambruna en Gaza. El Gobierno palestino ha condenado la "atroz masacre" cometida por el Ejército de Israel y ha recalcado que "es parte integral de la guerra genocida por parte del Gobierno de ocupación contra nuestro pueblo". Asimismo, ha reseñado que "demuestra que Israel no escucha los llamamientos internacionales para que se proteja a los civiles y, de hecho, hace lo contrario". Por su parte, las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han señalado que la "horrible masacre" en la ciudad de Gaza tiene lugar "en el contexto del genocidio y la limpieza étnica contra la población de la Franja de Gaza", antes de subrayar que "la ocupación tenía intención premeditada de cometer esta horrible masacre". El Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunció la semana pasada una "pausa" en la entrega de ayuda alimentaria en el norte de la Franja de Gaza citando motivos de seguridad y afirmó que sus convoyes habían sido asaltados por "grupos de personas hambrientas", incluidos intentos de estas personas para subirse a los camiones. Así, afirmó que otra de las entregas "hizo frente a un caos total y violencia a causa del colapso del orden civil". El organismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) alertaron de que la desnutrición aguda entre los niños y las mujeres embarazadas y lactantes en Gaza están aumentando fuertemente --con una situación especialmente grave en el norte--, lo que está a punto de provocar una "explosión de muertes" en el enclave palestino.