Illinois retira a Trump de la papeleta electoral por su papel en el asalto al Capitolio

Una jueza de Illinois ha anunciado este miércoles que ha decidido retirar al expresidente Donald Trump de la papeleta electoral de las primarias al Partido Republicano, que se celebran el 19 de marzo, de cara a las elecciones a la Casa Blanca, al considerar que no es un candidato elegible por su papel en el asalto al Capitolio. "El tribunal es consciente de la magnitud de esta decisión y su impacto en las próximas elecciones primarias de Illinois. La junta electoral eliminará a Donald Trump de la papeleta electoral para las primarias del 19 de marzo de 2024, o hará que se supriman los votos emitidos a su favor", ha escrito la jueza del Circuito del Condado de Cook Tracie Porter. Así, ha tomado esta decisión justo un mes después de que la junta electoral de este estado rechazara por unanimidad apartarle de las primarias, indicando que, pese a que "manipuló, instigó, ayudó e indujo a una insurrección el 6 de enero", la junta no contaba con jurisdicción para zanjar este desafío legal. El exmandatario, no obstante, tiene hasta el 1 de marzo para apelar la decisión de Porter en los tribunales estatales de Illinois. Este es el tercer estado donde Trump ha sido expulsado de la papeleta, por detrás de Colorado y Maine, que se apoyaron en la Decimocuarta Enmienda, que prohíbe a cualquier persona que haya jurado la Constitución y participado en una insurrección volver a ocupar un cargo público. Otros estados, como Michigan o Minnesota, han rechazado este posicionamiento. Cabe mencionar que las decisiones tomadas por los mencionados estados para excluir a Trump de los comicios se encuentran en pausa a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie al respecto. El Alto Tribunal tiene que resolver la cuestión, ya que el equipo legal del expresidente ha defendido que la "prohibición insurreccional" de la enmienda no se aplica a la Presidencia. Los jueces del Supremo llevaron a cabo el 8 de febrero su primera audiencia oral sobre este caso, donde dieron a entender que estaban dispuestos a respaldar a Trump, cuestionando si la medida está destinada a aplicarse a expresidentes, si esta decisión puede dejar de ser democrática y apuntando que no ha sido condenado. Sin embargo, no abordaron la cuestión de si participó en una insurrección o rebelión y, por tanto, si violó la Constitución. Tras la audiencia, Trump ofreció una rueda de prensa desde su mansión en Mar-a-Lago, en Florida, donde elogió los argumentos de su abogado en el Supremo, indicando que esperaba que fueran "bien recibidos" y considerando que se trata de un caso de "interferencia electoral por parte de los demócratas". Las decisiones de cada estado se aplican únicamente en ese territorio, pero afectaría a la campaña presidencial en la que Trump es el favorito del Partido Republicano pese a las diferentes citas judiciales que tiene programadas.