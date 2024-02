Hervé Renard: "España es la mejor selección del mundo por mucho"

El seleccionador nacional femenino de Francia, Hervé Renard, confesó la impotencia que sintió en la derrota (2-0) ante España este miércoles en la final de la Liga de Naciones, superados por "la mejor selección del mundo" en la fuerte presión sobre el balón y viviendo una experiencia parecida a cuando se midió a Iniesta o Busquets siendo seleccionador masculino de Marruecos. "El fútbol es simple, hay que poner agresividad cuando no tenemos el balón y cuando somos capaces de recuperarlo, lo que ha sido nuestro caso muchas veces, no debemos perderlo de inmediato. Lo perdimos de inmediato porque el rival nos puso una gran presión. Es difícil resolver esto y nos fuimos asfixiando", dijo. El preparador de las galas lamentó además los goles e insistió en la calidad técnica que demostró España. "Concedimos dos goles estando en superioridad, hicimos el esfuerzo pero no fue posible. Fueron mucho mejores que nosotros. Al descanso dije que estábamos en un bloque compacto, pero que no éramos suficientemente agresivas para recuperar los balones", afirmó. "España es mejor con el balón, pero también es más agresiva para recuperar el balón, con más determinación. Así que, volvimos en la segunda mitad con un poco de mejora, pero tenemos este segundo gol, con cinco jugadoras de Francia y dos de España", añadió. Por otro lado, Renard recordó su cruce con la selección española masculina en el Mundial de Rusia 2018. "La lección es demasiados errores técnicos debido a la presión muy importante que ha puesto España. Técnicamente es de un nivel excepcional. Tuve la oportunidad de jugar contra España en la Copa del Mundo 2018 con Marruecos. Tenían un medio con Iniesta, Isco y Busquets y he sentido que jugaba a la misma cosa que ese día", afirmó. "Nunca hemos podido poner en peligro a España. Creo que hoy hay un equipo que es número uno mundial por mucho, es mi humilde opinión", añadió, centrado ahora en llevar a Francia con confianza y buen fútbol para optar a los Juegos Olímpicos de París 2024.