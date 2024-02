Hallan en un VTC más de 2 millones de euros que llevaba en bolsas un pasajero colombiano

Agentes de la Comisaría Integral de Distrito (CID) de Centro Norte de la Policía Municipal de Madrid interceptaron ayer miércoles en un control rutinario de alcoholemia y documentación un vehículo VTC cuyo pasajero llevaba en el maletero más de 2 millones de euros en bolsas, ha informado a Europa Press un portavoz del Cuerpo Local. La intervención tuvo lugar a las 17:45 horas en un control situado en la calle Mártires de Alcalá, en la zona de Conde Duque. Tras comprobar la documentación del conductor y su vehículo VTC, los agentes encontraron en la parte de atrás a un pasajero muy nervioso. Así, le solicitaron su documentación y le cachearon, encontrándole 1.170 euros en metálico. Entonces registraron el maletero del coche y encontraron 4 bolsas de plástico de su propiedad. Dentro había multitud de fardos envueltos en papel film de billetes de 100, 50, 20 y 10 euros. Tras conteo posterior la suma del total asciende a 2.066.220 euros. El pasajero, un colombiano de 37 años residente en Barcelona, reconoció que ese dinero "no era de trabajar" pero no dio más explicaciones de su procedencia, por lo que fue detenido acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales. El dinero fue requisado y trasladado a la comisaría de Centro de la Policía Nacional para su conteo y posterior depósito judicial. Si no lo reclama nadie, como viene siendo habitual en este tipo de hallazgos, muchos relacionados con el narcotráfico, acabará en las arcas del Estado a disposición judicial si así lo requiere el magistrado encargado del caso. OPERACIÓN POLICIAL MUY IMPORTANTE Preguntada por los periodistas esta mañana al respecto a la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias de Madrid, Inmaculada Sanz ha afirmado que se trata de una operación policial importante "indudablemente". "Cuando se revisa el vehículo se ve que hay una cantidad muy importante de dinero en distintas bolsas que en principio ellos piensan que es en torno al millón de euros. Pero luego, finalmente, cuando se cuenta todo ese dinero que estaba en, como digo, en bolsas de supermercado envasadas al vacío parece ser para que ocupara lo menos y al final son hasta dos millones de euros", ha contado. Sanz ha indicado que en todo caso la operación sigue en curso en el sentido de que se van a producir otras diligencias. "Esperamos que a raíz de este hilo pues se pueda llegar a ver lo que hay detrás de esta situación. Es evidente que no es normal que haya un transporte de una cantidad de dinero como son dos millones de euros", ha apuntado. La concejal también ha destacado que el hecho de haber incrementado el número de agentes municipales en la calle "hace que a veces este tipo de controles tengan estos resultados". "Veremos a ver en qué queda pero desde luego es una operación muy relevante", ha reiterado.