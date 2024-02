Grupo Dia evaluará su salida de Brasil a lo largo de 2024

El consejero delegado de Grupo Dia, Martín Tolcachir, ha confirmado que la cadena de supermercados está evaluando su salida de Brasil tras el impacto negativo que ha tenido el negocio carioca en las cuentas anuales de la compañía este ejercicio. "Estamos evaluando diferentes opciones estratégicas, pero no hay ninguna decisión tomada a la fecha, pero se tomará a lo largo del año", ha asegurado el consejero delegado del grupo, que ha confirmado que en estos momentos no estudian ninguna otra operación más en la compañía. En concreto, el grupo registró unas pérdidas netas de 30 millones de euros en 2023, recortando en 94 millones (-75,6%) las de 2022, un resultado que se ha visto afectado negativamente por el deterioro de activos en Brasil por valor de 60 millones de euros. Tolcachir ha reconocido que el negocio de Brasil ha "sufrido" durante el pasado año en un contexto de mercado "realmente difícil" con una disminución de los volúmenes, una intensificación de la inversión comercial y la agresividad promocional. "Hemos registrado unos resultados que no están en línea con nuestra expectativa", ha recalcado. Una desinversión en Brasil, donde cuenta con 590 supermercados (419 propias y 171 franquiciadas), que se sumaría a los ya realizados el pasado año con la salida de negocios que no consideran clave en su negocio de apuesta por l a proximidad como los grandes formatos en España, donde vendió 223 tiendas a Alcampo; la venta de Clarel al Grupo Trinity, o la salida de Portugal, tras el acuerdo alcanzado con Auchan para la venta de las tiendas Minipreço. Respecto a la venta de Clarel al Grupo Trinity, Tolcachir ha recordado que reciemente ha recibido la "validación" de la operación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y prevé poder tener novedades en abril para "inmediatamente" hacer la transferencia de toda la compañía a los nuevos propietarios de las cadenas de perfumería. CONFÍA EN VOLVER A BENEFICIOS EN 2024 En este contexto, el consejero delegado del grupo ha avanzado que en 2024 la cadena de supermercados va "a estar enfocados en crecer de manera orgánica en España y en Argentina", avanzando que los niveles de inversión en 'capex' se van a reducir, mientras que se apostará por crecimientos en palancas menos consumidoras de caja. "Creemos que tenemos un margen de crecimiento importante", ha señalado Tolcachir, apostando por el Club Dia y en sacar "el máximo provecho" a las nuevas herramientas del entorno digital, además de seguir mejorando en la oferta comercial. "Los focos van a estar en un crecimiento con menor inversión en 'capex', esperamos una mejora de la rentabilidad también en 2024, un aumento en la generación de caja y trabajaremos en el desapalancamiento de la compañía para llegar de la mejor manera a la refinanciación que vence en diciembre de 2025", ha explicado. De esta forma, la cadena de supermercados se ha mostrado confiada, tras los resultados registrados en 2023 donde en España y Argentina el grupo "ya gana dinero", que en 2024 sea por fin el año en que se el Grupo Dia vuelva a beneficios de forma conjunta.