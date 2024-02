Francesc Polop, comisario de 'Antifémina', de Colita: "Sigue habiendo violencia y patriarcado que daña a las mujeres"

El comisario de la exposición 'Antifémina', Francesc Polop, ha asegurado que la muestra que une a la fotógrafa catalana Isabel Steva (Colita), con los textos de la escritora Maria Aurèlia Capmany, trata el "estado de la mujer, el feminismo y el patriarcado" en el año 1977 y que, aunque ahora "se han conseguido muchas cosas", se debe "seguir en la lucha porque sigue habiendo violencia que daña a las mujeres". "Colita y Capmany se levantaron cuando era muy difícil. Ahora es más fácil, por suerte, muchas cosas se han conseguido, pero hay que seguir en la lucha porque sigue habiendo violencia, patriarcado que empuja y daña a las mujeres. No hay igualdad, seguimos sin tener igualdad en aspectos como el valor del trabajo. Ellas se lanzaron a trabajar y a ser libres en un momento en el que se trataba mal a las feministas", ha añadido Polop. La exposición, que se ha presentado este jueves 29 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid (CBA), donde se podrá ver hasta el 5 de mayo, parte del libro, 'Antifémina' que Colita y Capmany realizaron en 1977 como "resultado de una investigación" durante los años del franquismo y que exhibe a "la mujer sometida a un gran sistema patriarcal", según ha asegurado el director del CBA, Valerio Rocco. Rocco ha lamentado que "tantos años después del feminismo" haya que seguir "luchando" contra "inaceptables casos de censura" y ha asegurado que el CBA es "una institución profundamente feminista". "Quién nos iba a decir que tantos años después del feminismo y de libertad de creación artística en democracia, íbamos a tener que estar luchando desde las instituciones, desde la sociedad y desde los medios de comunicación, por seguir reivindicando el feminismo y la libertad de creación artística ante inaceptables casos de censura. El Círculo de Bellas Artes es una institución completamente comprometida con el feminismo y es gracias a personas como Colita", ha añadido Rocco. Además, tanto Rocco como Polop han remarcado la "mirada humanista" que posee Colita a través de las 92 fotografías que se exponen en la muestra y en las que ella retrató a figuras que encarnaban el concepto de "antifémina" de esos años: las mujeres en la vejez, las que estaban casadas, las que ejercían la prostitución, el modelaje, las mujeres trabajadoras o religiosas. También se tratan aspecto como "la marginación" o "el piropo". Así, Colita, quien falleció el pasado 31 de diciembre de 2023, publicó el libro 'Antifemina' en 1977 junto con Capmany fue censurado por Editora Nacional después de unos meses de su publicación porque el nuevo director lo consideró "un panfleto", como ha explicado Polop. El libro fue reeditado en 2021 y a partir de este, se realizó la exposición, en la que Steva se implicó activamente hasta su muerte y que forma parte del ciclo de esta temporada del CBA, que está dedicado a fotógrafos españoles relevantes. Con motivo de la semana del 8 de marzo, el CBA estará haciendo visitas guiadas de la exposición junto con el colectivo feminista 'Pandora Mirabilia' los días 7, 12, 14 y 19 de marzo. LEGADO IN MEMORIAM DE COLITA Además, este jueves 29 de febrero también se ha recibido en el Instituto Cervantes, en su Caja de las Letras, el legado in memoriam de la fotógrafa Steva, en el que ella quería que se introdujese los libros 'Luces y sombras del flamenco', libro que "contiene el germen de su mirada y sus primeros trabajos del mundo gitano", según Polop; y el libro 'Antifémina'. Durante el acto, en el que ha participado el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; la periodista Maruja Torres y el comisario y responsable del archivo de Steva, Francesc Polop, se ha presentado un recipiente que la fotógrafa deseaba que se abriese cuando ella falleciese y que contiene una foto de ella misma disfrazada de "payasa", una cámara, unas gafas, una pajarita y una nariz de payaso.