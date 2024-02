Eva González, espectacular con un look de inspiración nupcial, confiesa lo complicado que está encontrar un nuevo amor

Por quinto año consecutivo, y demostrando una vez más que es una de las mejores embajadoras de su tierra, Eva González ha presentado la tradicional gala de la entrega de las Medallas de Andalucía este 28 de febrero -día de dicha Comunidad Autónoma- en el sevillano Teatro Maestranza. Un acto muy especial en el que, entre otros, se ha reconocido a rostros tan populares como Pablo López, José Mercé o Juan y Medio, y en el que como no podía ser de otra manera la presentadora se ha convertido en una de las grandes protagonistas. No solo por el look de inspiración nupcial con el que ha dejado a más de uno sin palabras, sino también por su sentido del humor al bromear con lo complicado que está "el panorama" para encontrar de nuevo el amor tras su separación de Cayetano Rivera. Siempre impecable, y convirtiéndose una vez más en fuente de inspiración para una ocasión especial -si te casas por lo civil o tu hijo hace la comunión, ¡toma nota!- Eva ha deslumbrado con un vestido de uno de sus diseñadores favoritos, el sevillano Antonio García; un diseño midi confeccionado en crepé de lana en color blanco roto con cuello redondo, manga francesa, falda de vuelo y ribetes negros tanto en el cuello como en el doble bolsillo central. Una novia moderna y sofisticada a más no poder. Y aunque en este tipo de ocasiones la modelo opta por llevar el pelo recogido en un moño tirante -un peinado que le favorece especialmente- este miércoles ha preferido lucir su media melena ultralisa, restando seriedad a un outfit de diez que ha completado con sandalias negras de tacón con tiras cruzadas en el empeine. EVA BROMEA CON JUAN Y MEDIO PARA QUE LE AYUDE A ENCONTRAR NOVIO Desde su separación de Cayetano hace un año y medio, son incontables las veces en las que le hemos preguntado a Eva si tenía ganas de encontrar de nuevo el amor y rehacer su vida sentimental. Y su respuesta siempre ha sido la misma: "Estoy muy bien como estoy". Volcada en su hijo Cayetano y en su profesión, la presentadora está disfrutando de su soltería y como confiesa, no tiene prisa por volver a enamorarse. Sin embargo, no ha dudado en bromear con lo "mal que está el patio" en este terreno cuando le ha entregado la Medalla a la Solidaridad y a la Concordia a Juan y Medio por su labor en el programa de Canal Sur 'La tarde aquí y ahora', donde ayuda a las personas mayores. "Les da voz, les atiende y los entretiene y hasta les busca novias" ha apuntado Eva, dejando sin palabras a los presentes al exclamar "tal y como está el panorama no está nada mal que alguien te eche una manita en estos temas. ¡Voy a tener que hablar yo contigo Juan!". Un momentazo con el que la sevillana ha dejado claro que lo complicado que está "el mercado" para "echarse novio".