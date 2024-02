Enrique Ponce reaparece y huye cuando se le pregunta por su supuesta crisis con Ana Soria

Después de los rumores que han surgido sobre una posible crisis sentimental por la eliminación que ha hecho Ana Soria de imágenes junto a Enrique Ponce en su perfil de Instagram, el torero ha reaparecido ante las cámaras en su asistencia al 'Ciclo de Tertulias Invernales' de la Asociación El Toro de Madrid. Serio y con un estilismo 'total black', Enrique ha reaparecido y se ha enfrentado a las preguntas de la prensa sobre su estado actual con Ana y lo cierto es que parece que no hay crisis ninguna, ya que se ha limitado a decir hasta en dos ocasiones que está "muy bien, gracias". Además, también le hemos preguntado por una supuesta boda con la joven. Tal y como ha desvelado Almudena del Pozo esta tarde en 'Así es la vida', no solo no estarían pasando por una crisis sino que estarían pensando en darse el 'Sí, quiero' y sellar su amor por todo lo alto. Un rumor que lleva corriendo entre los medios de comunicación desde hace meses, pero que ninguno de los dos tortolitos ha confirmado en todos estos años y que ahora cobra fuerza porque ya han consolidado su relación. Sin embargo, el torero se ha mostrado discreto y no ha querido entrar en detalles al escuchar la pregunta. El programa 'Así es la vida' ha hablado con Ana y le ha preguntado por esa eliminación de fotografías que ha hecho de su perfil de Instagram y esta le ha confesado que se debe a un motivo de estética, ya que querría que todo su contenido tuviese la misma edición. Además, ha negado que hubiese un distanciamiento entre ellos y ha asegurado que sigue apoyándole al máximo.