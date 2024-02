¿En la nieve y sin esquís? Deslízate por el 'fuera de pista' más cool en Grandvalira Resorts

En Andorra, la sensación de libertad, la adrenalina o el relax que aporta deslizarse por una montaña nevada no está limitado a quienes esquían, y las estaciones de Grandvalira Resorts, ubicadas en el corazón de los Pirineos, ofrecen una experiencia invernal de primer nivel incluso para quien no quiere calzarse unos esquís o subirse a una tabla de snow. Saltos al vacío en un colchón gigante, paseos con raquetas de nieve, experiencias gastronómicas premium o vistas panorámicas 360º son algunos de los planes alternativos que este enclave pirenaico pone al alcance de tu mano más allá de las pistas balizadas. La estación de Grandvalira -que junto a Pal Arinsal y Ordino Arcalís, conforma el complejo Grandvalira Resorts- te brinda la oportunidad de explorar la magia del invierno andorrano y de conocer cada uno de sus rincones a toda velocidad a bordo de una moto de nieve. ¿Te gusta la sensación de libertad que se siente cuando te da el viento en la cara? Si es así, completa tu experiencia de alto voltaje lanzándote en una tirolina situada a 40 metros de altura o deslizándote en el Màgic Gliss, un tobogán de 555 metros de bajada que alcanza los 40 kilómetros por hora. Todo ello en el Mon(t) Màgic Family Park, del sector Canillo, por lo que es un planazo si vas con niños ¡Y sino también! Tras una mañana 100% energética toca bajar pulsaciones, así que sube a la telecabina Funicamp hasta la nueva terraza del restaurante El Racó de Solanelles, que combina productos como el wagyu japonés o pescados a baja temperatura con vistas panorámicas de primer nivel. Por la tarde, retoma tu vis más aventurera y diviértete con la nueva actividad 'Speedfly', un vuelo de aproximadamente tres minutos en un parapente biplaza. El instructor se encarga de todo, así que solo debes preocuparte de disfrutar de Grandvalira a vista de pájaro. Y qué mejor que poner la guinda a un día inolvidable disfrutando del aprés-ski, que en Andorra es sinónimo de L'Abarset. DJ top, tapas y copas premium conviven en un ambiente vibrante en el que se dan cita aquellos que quieren alargar su jornada nival. Para los más animados, 'The Peak' es el after party que se celebra dentro del local los sábados y que te permite seguir la fiesta hasta las 2 de la madrugada. Dormir al raso con todas las comodidades de un alojamiento high class es posible en el Domo lodge, un alojamiento que pone al alcance de tu mano las noches estrelladas de los Pirineos. Y todo ello sin abandonar la naturaleza, ya que sus vistas panorámicas te mantienen vinculado a las montañas nevadas. ADRENALINA Y PLACERES GOURMET Con la salida del sol, respira el aire puro de las cumbres de Andorra y ponte ropa de abrigo para disfrutar de una excursión con raquetas de nieve. Diferentes rutas te permitirán conocer los rincones de la montaña de Ordino Arcalís, entre las que destaca la que te llevará hasta el Mirador Solar de Tristaina, una espectacular construcción en forma circular desde donde admirar las vistas al circo glaciar de Tristaina. Dedica el día a los placeres gourmet y date el lujo de comer en el Restaurante La Coma, un lugar de culto para los paladares que disfrutan con la cocina de montaña y los arroces. Ternera y cordero de Andorra y el Pirineo, alcachofas a la brasa o embutidos de la zona son algunos de los bocados de la carta de este local ubicado en el corazón de la estación. ¿Un consejo? Accede a través de la telecabina de Tristaina, que te regala 10 minutos de vistas panorámicas 360º durante el trayecto de ascenso. No pongas punto y final a tu experiencia invernal sin un último shot de adrenalina. Pal Arinsal te lo pone fácil,ya que esta estación reúne la Tirolina Big Zip, con la que cambiar la perspectiva de la estación; el 'Big Airbag', un gran colchón con tres plataformas para practicar salto al vacío, o una pista de trineos para deslizarse ladera abajo. Da un gusto a tu paladar y sumérgete en los placeres gastro de Pal. Coll de la Botella te acerca a las estrellas desde la cota 2.069 Destino Starlight, este local ofrece producto de primera calidad bañado con una selección de vinos Jean Leon 3055. Si lo prefieres, apuéstalo todo a alta montaña y opta por Pla de la Cot. Eso sí, acuérdate y planifica ya que, para cenar, la reserva previa es imprescindible.