El TPI ordena al ugandés Ongwen a indemnizar a sus víctimas con 52 millones de euros

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha ordenado al exgeneral del grupo armado Ejército de Resistencia del Señor (LRA) Dominic Ongwen a indemnizar con 52 millones de euros a las víctimas de los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en Uganda y por los que cumple una condena de 25 años de prisión en Noruega. Los jueces del TPI han fijado esta cantidad en concepto de reparación para cerca de 50.000 víctimas, que además va acompañada de otras formas de reparación comunitaria como "programas de rehabilitación colectiva", según se desprende de un comunicado publicado este mismo miércoles por el tribunal. La Sala de Primera Instancia IX del TPI, compuesta por tres magistrados, ha concluido que las víctimas directas de los ataques y delitos sexuales, así como los menores nacidos de aquellos delitos y los que fueran niños soldado sufrieron "daños físicos, morales y materiales graves y duraderos". "Las víctimas indirectas de todos estos crímenes sufrieron daños morales y materiales. Además, toda la comunidad de víctimas sufrió daños comunitarios, y los hijos de víctimas directas y los niños nacidos de delitos sexuales y de género sufrieron daños transgeneracionales", han señalado. Sin embargo, los magistrados han reconocido que Ongwen no cuenta con la capacidad monetaria para hacer frente a tales reparaciones, con lo que ha apelado al Fondo Fiduciario para las Víctimas (TFV, por sus siglas en inglés) a "complementar las indemnizaciones" y a participar en "esfuerzos adicionales" para recaudar fondos. Así las cosas, los magistrados del Tribunal Penal Internacional han apuntado que también es competencia de la Junta Directiva del Fondo Fiduciario el determinar si se podrá hacer uso de "otros recursos" del otrora general ugandés para "complementar las reparaciones otorgadas". El Fondo Fiduciario deberá presentar antes del 3 de septiembre un proyecto de plan para la implementación de medidas simbólicas y de rehabilitación que se incluirán dentro de las reparaciones colectivas comunitaria. Los jueces también han solicitado priorizar premios monetarios sobre la rehabilitación y otras medidas simbólicas. La Sala ha reconocido, no obstante, que "tomará tiempo antes de que los pagos se distribuyan realmente a las víctimas", y que no todas ellas la recibirán al mismo tiempo. Los pagos se realizarán dependiendo de las necesidades urgentes y la vulnerabilidad de las víctimas, así como de la propia capacidad del TFV. Dominic Ongwen, quien fuera un niño soldado ugandés, fue condenado en 2021 por 61 delitos cometidos en el norte de Uganda entre 2002 y 2005, entre ellos asesinato, violación y esclavitud sexual. La sentencia fue confirmada el 15 de diciembre de 2022 y el TPI confirmó un año después el traslado del exgeneral a una prisión de Noruega. El TPI presentó en 2005 cargos contra Ongwen, Joseph Kony y otros cuatro miembros del LRA. Ongwen, por su parte, se entregó al Ejército de Estados Unidos en enero de 2016 y se ha convertido en el primer miembro del grupo en ser condenado por la Justicia internacional. La LRA fue fundado hace tres décadas por Kony, quien lanzó una rebelión en el norte de Uganda contra el presidente Yoweri Museveni, y se encuentra a día de hoy en paradero desconocido. Los abogados defensores de Ongwen argumentaron que el acusado habría quedado marcado por esta experiencia como joven entre las filas del LRA, no que finalmente no impidió su condena.