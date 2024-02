El novio de Anabel Pantoja, sorprendido por la portada de Isabel Pantoja con su propia jefa

Poco a poco vamos conociendo más detalles sobre la mujer rubia con la que Isabel Pantoja protagoniza la portada de la revista 'Lecturas' cogidas del brazo durante un paseo por Córdoba. Mariló, que así se llama, es amiga de la tonadillera desde hace más de 20 años, y gerente de una clínica oftamológica de la ciudad del Califa, es quien ha tratado a la madre de Kiko Rivera de los problemas oculares que ha sufrido en el último año, y quien además lleva toda su agenda médica. Fue precisamente en su centro médico donde Isabel conoció a David Rodríguez, que rápidamente se convirtió en su fisioterapeuta. Y fue durante su gira americana hace justo un año donde Anabel Pantoja se enamoró de este joven, con el que hoy mantiene una sólida relación. Este jueves Mariló -una persona anónima que está dispuesta a emprender acciones legales si se vulnera su derecho al honor o a la intimidad con especulaciones falsas sobre su amistad con Pantoja- ha preferido no acudir a su clínica consciente de la cantidad de cámaras que quieren conseguir sus primeras declaraciones tras su portada con la cantante. Pero sí lo ha hecho David, que no ha podido ocultar su sorpresa al enterarse de que su jefa y la tía de su novia son dos de las protagonistas de la crónica rosa del momento. "No lo sé de lo que habláis" ha reconocido alucinado con la presencia de tanta prensa a las puertas de su clínica, dejando en el aire si ha hablado con Anabel sobre este tema y si fue Mariló quien le puso en contacto con Isabel para trabajar con ella.