El médico de Biden dice que sigue siendo "apto" para desempeñar sus funciones como presidente de EEUU

El equipo médico de la Casa Blanca ha afirmado este miércoles que el presidente estadounidense, Joe Biden, es "apto para sus funciones" y que no hay nuevas preocupaciones sobre su estado de salud, según las conclusiones tras el examen físico anual del mandatario, que se espera que sea la última actualización sobre su estado antes de las elecciones presidenciales de noviembre. "El Presidente se siente bien y el examen físico de este año no identificó nuevas preocupaciones. Continúa estando en condiciones de desempeñar su deber y ejecuta plenamente todas sus responsabilidades sin ninguna exención ni adaptación", ha indicado el doctor Kevin O'Connor. El médico ha señalado que Biden "es un hombre de 81 años sano, activo y fuerte, que sigue en condiciones de ejecutar con éxito las funciones de la Presidencia, incluidas las de jefe de Gobierno, jefe de Estado y Comandante en Jefe". El mandatario se mantiene estable, incluida su fibrilación auricular asintomática, su marcha rígida y sus alergias estacionales. En declaraciones a los periodistas después de la revisión, Biden ha dicho que "todo está en orden" y ha bromeado diciendo que los médicos piensan que parece "demasiado joven". "No hay nada diferente al año pasado. Todo está genial", ha afirmado. Si bien O'Connor ha indicado que "no hay nuevas preocupaciones" con la salud analizada en esta ocasión, no ha realizado ninguna prueba cognitiva porque no la ha considerado necesaria, según ha informado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en una rueda de prensa. "El presidente no necesita una prueba cognitiva. Esta no es mi evaluación. Es la evaluación del doctor del presidente. También es la opinión del neurólogo que ha hecho esa evaluación. Voy a reiterar esto, el presidente pasa una prueba cognitiva todos los días, a medida que pasa de un tema a otro, tratando de entender el nivel de cada tema", ha declarado. A principios de mes, el fiscal especial Robert Hur descartó presentar cargos en contra de Biden por el caso de los documentos clasificados debido a que se encuentra "significativamente limitada", su avanzada edad y por colaborar durante todo el proceso. Tras ello, el mandatario destacó que su "memoria está bien" y criticó el contenido del documento: "Echa un vistazo a lo que he hecho desde que soy presidente. Ninguno de ustedes pensó que podría superar ninguna de las cosas que conseguí sacar adelante", zanjó.