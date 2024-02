El jefe de DDHH de la ONU atribuye a Israel múltiples crímenes de guerra en Gaza

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha acusado a "todas las partes" implicadas en el conflicto de la Franja de Gaza de violar el Derecho Internacional y, en cuanto al papel concreto de Israel, ha denunciado "muchos incidentes" que equivaldrían a crímenes de guerra. La ONU ha denunciado ataques indiscriminados o desproporcionados sobre objetivos civiles y medidas políticas como el bloqueo impuesto sobre la Franja de Gaza, en la medida en que implica "un castigo colectivo" y "podría equivaler al uso del hambre método de guerra". También ha cuestionado situaciones de desaparición forzada, al hablar de las condiciones en que permanecen recluidas numerosas personas detenidas en estos últimos meses. "Parece que no hay límites a los horrores que se suceden ante nuestros ojos en Gaza", ha dicho Turk ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recordando que "uno de cada 20 niños, mujeres y hombres están muertos o heridos" tras casi cinco meses prácticamente ininterrumpidos de combates. El balance oficial de víctimas mortales supera ya los 30.000, pero habría "decenas de miles" de personas más desaparecidas, "muchas de ellas sepultadas aparentemente bajo los escombros de sus casas". "Es una carnicería", ha sentenciado el Alto Comisionado. Así, aunque ha incidido en que los atentados perpetrados el 7 de octubre por Hamás son "injustificables", al igual que la toma de rehenes, ve reprochable la "brutalidad" de la respuesta israelí, que ha provocado una ola de desplazamiento masivo y una "crisis humanitaria catastrófica". La ofensiva militar, que ha derivado en ataques contra objetivos teóricamente protegidos como hospitales, escuelas u oficinas de la ONU y en la demolición de "barrios enteros", hacen que a día de hoy Gaza sea "inhabitable", en palabras de Turk. EL ASALTO A RAFÁ "Toda la población de Gaza tiene un riesgo inminente de hambruna. Casi todos están bebiendo agua salada y contaminada", ha expuesto en su discurso, en el que ha incidido en que la inseguridad alimentaria es ya extrema en el norte de la Franja, donde "la labor humanitaria es casi cero" en la actualidad. El Alto Comisionado teme además los efectos de una operación a gran escala en el sur: "La perspectiva de un asalto terrestre israelí sobre Rafá llevaría la pesadilla infligida a la población de Gaza a una nueva dimensión". En Rafá, puerta de entrada de la escasa ayuda humanitaria, viven más de 1,5 millones de personas. "No veo en qué medida esta operación puede encajar con las medidas provisionales vinculantes dictadas por la Corte Internacional de Justicia", ha apuntado Turk, al recordar la decisión que adoptó dicho tribunal y en la que se instaba a Israel a tomar todas las precauciones para evitar un posible genocidio. En Cisjordania, la violencia también ha aumentado en estos últimos meses, con unos 400 muertos y más de 7.000 arrestos "arbitrarios" desde el 7 de octubre. La "gran mayoría" de los casos examinados por Naciones Unidas genera "dudas" en cuanto a la potencial comisión de homicidios ilegales o ejecuciones extrajudiciales. "En el pasado, la rendición de cuentas ha llegado en muy raras ocasiones en este tipo de casos", pero "es imperativo que llegue ahora", ha reclamado Turk. LA PAZ COMO HORIZONTE El Alto Comisionado ha subrayado que, "en 56 años de ocupación israelí", los palestinos han sido víctimas de "sistemas profundamente discriminatorios", con incautaciones de tierras o límites a la movilidad que ejemplifican una "humillación interminable". El fin de la ocupación sería clave para avanzar hacia una paz que ve "alcanzable". "Los líderes israelíes deben aceptar el derecho de los palestinos a vivir en un Estado independiente. Y todas las facciones palestinas deben aceptar el derecho de Israel a existir en paz y seguridad", ha resumido. En el horizonte, ha marcado "un futuro más seguro y pacífico para todos", que debería empezar un alto el fuego "inmediato" en la Franja de Gaza y la liberación incondicional de todos los rehenes. "Mantener a los palestinos y sus derechos al otro lado del muro no ha funcionado durante 56 años y nunca va a funcionar", ha advertido.